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控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

▲▼刪Q總部下午控告基進黨新聞部副主任陳子瑜違反選罷法。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼刪Q總部下午控告基進黨新聞部副主任陳子瑜違反選罷法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

1023立委陳柏惟罷免投票進入倒數，台灣基進黨中央黨部新聞部副主任陳子瑜在臉書PO文，「我朋友的長輩在龍井區一直都有聽到，只要投下贊成罷免票，就可以領取3萬元，想請問這事情要怎麼應對？麻煩大家提供一些想法，我再轉告知給當地的長輩。」刪Q總部認為此舉無異帶風向，且對罷免方是嚴重指控，不但下午去地檢署控告違反選罷法，更諷刺的問「該去哪裡領3萬元？」

▲▼刪Q總部下午控告基進黨新聞部副主任陳子瑜違反選罷法。（圖／記者鄧木卿攝）

刪Q總部領銜人楊文元、社運人士鄭村棋下午2點到台中地檢署控告台灣基進黨中央黨部新聞部副主任陳子瑜違反選罷法，楊說，陳10月14日在臉書上po出了「很遺憾到了2021年，還是有這種惡意引導投票的行為」，文章中還貼出了一段對話：「陳柏惟罷免案，跟我本身是息息相關，然後我周遭且住在當地的親友，有轉達一件事情給我，想轉告知給你們，且想知道你們是否有對應的辦法。」

▲▼刪Q總部下午控告基進黨新聞部副主任陳子瑜違反選罷法。（圖／記者鄧木卿攝）

「這事情是，我朋友的長輩在龍井區一直都有聽到，只要投下贊成罷免就可以領取3萬元，想請問，不知道這事情要怎麼應對？可以的話，再麻煩大家提供一些想法給我，我再轉告知給當地的長輩。

▲▼刪Q總部下午控告基進黨新聞部副主任陳子瑜違反選罷法。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳子瑜的臉書PO文，被刪Q總部認為是嚴重指控。（圖／陳子瑜臉書）

楊文元說，這兩張對話圖片一出，下面雖然有很多留言認為這是造謠抹黑，但也有部分網友開始指責罷免團體，對於罷免方而言，是非常嚴重的指控，他建議陳子瑜可以先向選委會檢舉、或向司法機關告發，不需要先發文帶風向。

因此，他具狀向地檢署告發陳子瑜違反公職人員選舉罷免法第104條規定「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事」。

特地前來聲援的社運人士鄭村棋，也指出陳柏惟不是一個正派的人，到緊要關頭就可以檢驗，顯然到投票逼近就出奧步。陳柏惟自稱勇敢，檢驗勇敢要看是否會付出代價，對千里外老共叫囂，只是假勇敢，監督有權有勢的民進黨，並且會付出代價，那才是真勇敢。

罷免總部表示，罷免投票倒數三天，接下來兩天就是關鍵，一定會奧步盡出，也希望所有支持的選民能夠堅持立場，不要被最後的奧步影響。

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關鍵字：

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