「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

▲姚文智。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案倒數3天，民進黨動員「反惡罷」，連在2018年台北市長選戰落敗後就宣布退出政壇的前民進黨立委姚文智也發聲力挺，列陳柏惟三項特點，稱陳絕不應該被罷免。有趣的是，姚文智文末還額外寫出第四點，「歌唱得比其他立委好」，似乎意有所指。

姚文智20日晚間透過臉書表示，本來只知道陳柏惟2020打敗顏家，是打敗黨國遺養的江湖巨獸，且他辯才敏捷，勤奮努力，是台灣政治不可多得的年輕工作者。孰知，透過這個「惡意罷免」，他自己才超級驚訝地發現，年輕的陳柏惟還有三項特點，更是彌足珍貴，絕對不應該被罷免。

姚文智指出，第一、陳柏惟出身平凡，別說是政二代、富二代，陳甚至沒有親戚、裙帶或派系淵源，這在立法院年輕一輩，絕無僅有，陳柏惟是打破家族政治、派系政治、裙帶政治的代表。

第二、陳柏惟的學經歷普通，不是名門學霸，也非律師醫師，屬於那種「吾少也賤，故多能鄙事」型。姚文智說，自己後來知道陳柏惟道地爛熟的台語是急速苦學而來，言詞便給，少人能及，就知道他必是即知即行，可以打破文憑主義、菁英主義的人物。

第三、陳柏惟所屬的台灣基進，目前只有一席立委，他們堅定的台灣國家信念，與為擴大執政基礎、在轉型正義的推動左支右絀的民進黨，形成互補，陳柏惟是值得期待的新秀。

姚文智也說，他並非稱讚陳柏惟「個人」，而是看到陳在歷史機緣中（2020他趁浪而起），站在社經發展與民主深化的結構性位置（不是搞地盤），這個位置目前由陳柏惟代表，最為恰當。

「原來的江湖巨獸設下的『惡意罷免』，若能成功復辟，我所説的陳柏惟的改革位置，將軋然而止，將來要再有這樣的代表人物，不知何年何月？」姚文智喊話，所以，最後幾天了，別讓改革中斷，一起來反惡罷，撐住陳柏惟。

有趣的是，姚文智文末還特別用Hashtag表示，「第4點，歌唱得比其他立委好」。