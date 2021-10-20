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搶搭五倍券熱潮　竹市推廣更生人創業商品

▲新竹市長林智堅鼓勵大眾加入支持更生人的行列。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅鼓勵大眾加入支持更生人的行列。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

搭配五倍券熱潮，為協助更生人行銷產品，財團法人臺灣更生保護會今(20) 日舉辦今年第一場「幸運草更生商品展售會」，法務部長蔡清祥、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科與更生保護會董事長邢泰釗出席。林智堅表示，感謝法務部、新竹地檢署、更生保護會長期以來對市政工作的支持，讓新竹市公共建設推進、維持好品質，更讓市民有光榮感，也呼籲社會大眾加入支持更生人的行列，用五倍券購買更生商品，他現場也逛起市集並實際購買，邀請大家10月22日至31日到訪新竹光臨藝術節，欣賞最精采的光雕展演。

法務部長蔡清祥表示，在防疫與紓困，法務部都不遺餘力，目前沒有任何一位收容人確診相當不容易，紓困也辦理採購團、防疫關懷箱，送給需要的朋友，也希望今天社會大眾都看見更生朋友的改變，他們過去曾犯過錯，但已經改過自新，努力研發自己的商品，希望把品質最好的產品呈現給社會大眾。

林智堅表示，市政建設要做得好，廉政工作就相當重要，要特別感謝法務部蔡部長、更生保護會董事長邢泰釗檢察長及新竹地檢署郭永發檢察長，大力支持新竹市政府，特別在新竹市重大工程的把關，成立公共建設品管平台，讓公共工程的品質更優質。

新竹縣長楊文科則呼籲大家共同響應，用五倍券購買更生人的商品，並希望他們能加入縣府行列販售商品，有更多收入才能有更穩定的家庭生活。他也談及大新竹議題，不管將來是竹竹合併或竹竹苗合併，「我們都要努力。」他說，行政區塊改變還是要努力工作，地方主政者要專心市政、記住莫忘初心，要以天下蒼生為念，在人生道路上有時候蹲一下會跳得更遠。

林智堅也藉機感謝楊文科縣長的遠見和魄力，在大新竹議題上，他9月6日提出合併後，楊縣長第一時間提出不僅要合併還要升格，並透過修《地制法》促成。林智堅市長也談及，從不同政黨、機構所做民調都可看見市民、縣民對大新竹合併升格的期待，也盼未來他和楊縣長能齊心努力促成大新竹合併升格，讓國家更有競爭力。

臺灣更生保護會董事長邢泰釗表示，更生保護會近年為幫助更生人，辦理圓夢無息貸款，年限從三年延長至五年，金額也提高到150萬，並辦理幸運草市集推廣商品，去年辦了5場，今天在新竹市舉辦的是今年的第一場，選定100家更生人創業商家、補助共100萬元，不僅鼓勵更生人，也盼社會大眾一起用行動支持購買幸運草更生商品。

今幸運草更生商品展售會上，「大哥手工蛋捲」劉祐誠親自分享，他說感謝自己很有福氣、來到新竹這座包容力很強的城市，謝謝大家長期以來的照顧，「更生人不是不喜歡工作，他只是沒有機會。」盼大家卸下異樣眼光，多多支持更生朋友，讓他們有機會能浴火重生，回到社會、並貢獻自己所長。

臺灣更生保護會指出，從10月8日至12月15日止，只要持紙本實體劵購買更生商品，將加碼補助二成優惠振興券，每一創業貸款商家在活動期間，最高補助1萬元，希望藉由今天活動讓社會大眾看見更生人的努力。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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