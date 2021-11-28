觀光博覽會登場！花蓮館推優惠吸人潮　搭配五倍券住宿抽賓士

▲花蓮形象館，集結住宿、溫泉、伴手禮、旅遊業等都推出優惠方案，歡迎全國旅客來搶好康。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年邁入第15年，台北最具代表性的「台北國際觀光博覽會」26日上午於台北世貿一館熱鬧登場，將舉辦至11月29日共4日。花蓮縣政府與花蓮旅館商業同業公會合作設置花蓮形象館，集結住宿、溫泉、伴手禮、旅遊業等業別推出優惠方案，歡迎全國旅客來搶好康。



觀光處長張志翔表示，現在是到花蓮旅遊最好的時機，各項大型觀光活動齊發，「紅面鴨歡樂派對盒」將持續到11月28日，且27、28的水幕光影秀，特別加碼施放精彩限定星空煙火。年底12月26日至12月31日在東大門廣場舉辦全台最強卡司的「太平洋觀光節演唱會」，將連續high翻6天6夜，小巨蛋規格戶外舞台帶來精彩的視聽饗宴，與全台民眾一起倒數迎新年。參加完跨年，2022年元旦則有「2022愛戀花蓮-七星潭、元旦健走迎曙光」活動，多項精彩活動都成為全台旅客關注的焦點。

本次參與台北國際觀光博覽會的在地產業，推出多項優惠好康吸引遊客，例如:「安通溫泉飯店」旅展訂金憑證，每張2000元，適用2-4人房型,憑券住宿還可享優惠加購晚餐、車站接駁、溫泉咖啡、義式霜淇淋等好禮；「麗軒國際飯店」精緻雙人房 旅展專屬價1798元，每房再贈送300元消費券，買十張再送一張住宿券；「怡園渡假村」住宿券2.4折起！雙人房平日住宿2299元，旅展現場加碼「買5送1」最超值！「怡園風味餐」超值購，每人原價為440元，特價為350元。(可適用於午餐或晚餐) ；「瘋半島團隊」提供體驗折價300元，天空之鏡沙灘車、獨木舟立槳、溯溪、半島部落獵人體驗及水彈槍雙人體驗，在伴手禮部分包括「阿美麻糬」單筆消費滿500元贈50元抵用券，歡迎使用振興券、好食券、農遊券、客庄券。「豐興餅舖」豐興雷古多唱片餅，原價90元，展場優惠價3片250元，買3片再送招牌小月餅1顆。

▲花蓮形象館推出各類優惠，吸引現場民眾大排長龍搶好康。

另外，觀光處長張志翔強調，為推動振興方案縣府配合振興五倍券從 10月8日起至12月31日針對自由行、旅行團舉辦「旅行社奬勵計畫」、「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」活動，只要到花蓮住宿，並且參加活動或前往景點合照，就有機會將百萬賓士開回家，在夜市和商圈部份，縣府也推行出「Fun心購月月抽iphone」活動，鼓勵民眾逛夜市，刺激當地消費，歡迎民眾把握機會到花蓮抽大獎！