北監特見弊案懲處出爐　黃國昌酸蔡清祥「有魄力」：寶和會一定笑出來

▲前立委黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量前立委黃國昌23日質疑，今年4月台北監獄的特見弊案至今未提出調查報告，「請問蔡清祥部長，這算是向黑道宣戰嗎？」，法務部長蔡清祥則回應，因對矯正署報告不滿意，已要求再次查證，目前初步記申誡2次，對此，黃國昌則在臉書酸，這個部長真是太有魄力了，「寶和會那群人聽到一定笑出來。」

黃國昌昨透過臉書質疑，今年4月暴力犯罪組織寶和會透過金融重犯鍾文智，一通電話就讓台北監典獄長謝琨琦幫忙安排特見，「這就是所謂的追溯首腦嗎？這就是所謂的打擊黑幫嗎？」

對此，蔡清祥今在立法院備詢前受訪時表示，現在一切都在調查當中，因為這部分屬於刑事責任的調查，所以目前還是要依照偵查不公開原則，請調查單位一定要儘速依法來嚴辦；至於違失部分，矯正署初步有記申誡2次，不過他還要看調查內容如何，再做最後決定。

對於蔡清祥回應，黃國昌稍早在臉書貼文稱，典獄長違法幫暴力犯罪組織辦特見槍手，不斷強調要向黑道宣戰的法務部，上午部長受訪表示：擬申誡兩次，「天啊，這個部長真是太有魄力了，寶和會那群人聽到，一定笑出來。」

蔡清祥表示，自己在第一時間就要求矯正署做進一步了解、查明，初步有報到法務部來，但他覺得不滿意，所以把它退回去要求再次查證。

蔡清祥說，後來因他仍對結果不滿意，因此交給政風小組來查證，查完以後，有關行政的責任仍然交由矯正署處理，刑事責任部分，也交由廉政署立案調查當中，一直都在持續進行，強調絕不寬貸，如果有違法違紀的事實，一定會嚴辦。