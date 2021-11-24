黃國昌爆北監特見弊案　蔡清祥：違法違紀一定嚴辦

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌23日質疑，今年4月台北監獄的特見弊案至今未提出調查報告，「請問蔡清祥部長，這算是向黑道宣戰嗎？」對此，法務部長蔡清祥24日赴立法院司法及法制委員會備詢前說明，因對矯正署報告不滿意，已要求再次查證，目前初步記申誡2次，刑事責任也由廉政署調查中，強調如果有違法違紀的事實，一定會嚴辦。

黃國昌昨透過臉書質疑，今年4月暴力犯罪組織寶和會透過金融重犯鍾文智，一通電話就讓台北監典獄長謝琨琦幫忙安排特見，「這就是所謂的追溯首腦嗎？這就是所謂的打擊黑幫嗎？」蔡清祥回應，他在第一時間就要求矯正署做進一步了解、查明，初步有報到法務部來，但他覺得不滿意，所以把它退回去要求再次查證。

蔡清祥說，後來因他仍對結果不滿意，因此交給政風小組來查證，查完以後，有關行政的責任仍然交由矯正署處理，刑事責任部分，也交由廉政署立案調查當中，一直都在持續進行，強調絕不寬貸，如果有違法違紀的事實，一定會嚴辦。

媒體追問，目前矯正署立案人數有多少？蔡清祥說，現在一切都在調查當中，因為這部分屬於刑事責任的調查，所以目前還是要依照偵查不公開原則，請調查單位一定要儘速依法來嚴辦；至於違失部分，矯正署初步有記申誡2次，不過他還要看調查內容如何，再做最後決定。