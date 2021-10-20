臉書聊嗨共創事業　他正要「兩肋插刀」被驚醒

▲姜姓男子在臉書認識一名新加坡男網友，以投資資金不足要他匯款美金1500元，所幸在行員及員警勸書下，成功保住賺來的辛苦錢。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名姜姓男子，日前透過臉書認識一名外籍友人，兩人互相聊天後，相約一起合夥投資，對方再以資金不足為由，要求姜男到銀行匯款美金1500元（約台幣45000元）到指定帳戶時，被行員發現有異報警處理。警方到場了解後，向姜男表示，這是標準的網路詐騙手法。

這名遭詐騙的22歲姜姓男子，19日下午2點35分左右，前往五甲二路上的一家銀行準備匯款時，被行員發現有異立刻報警處理。鳳山分局南成派出所員警到場了解，原來姜男約半個月前，透過臉書認識一名新加坡的男姓友人，雖然兩人未見過面，但經常互吐心聲閒聊，加上志趣相投決定一起合夥投資，對方表示資金不足，要他以購買包裹的方式匯款1500美金，約台幣4萬5000元到指定帳戶。

處理的員警當下告知姜男，這是標準的網路詐騙手法，勸說千萬別上當受騙，還說要透過正常的管道結交朋友，尤其現在賺錢不易，倘若真要投資理財更要三思而後行。姜男這時才突恍然大悟，感謝行員及警方的幫忙，保住自己辛苦的血汗錢。

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