顏寬恒喊話週六刪Q！照片1細節被酸太假　網笑：誰幫他P圖一下

▲顏寬恒發文喊話鄉親出來罷免陳柏惟，卻被網友發現拍照沒開手機螢幕。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

地方中心／綜合報導

台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案本周六（23日）即將登場，其曾經選舉對手、國民黨前立委顏寬恒昨日也在臉書PO文，喊話鄉親出來投票「刪Q」。不過，感性的貼文中，有眼尖網友發現，照片中的顏寬恆持手機拍罷免看板時，螢幕竟是一片黑，引發熱議。

顏寬恒在臉書貼文寫道「一路走來，終於到了最後幾天了。整個執政黨舉全國之力對我們指指點點，來我們的家鄉如入無人之境，這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運。沙鹿、霧峰、大肚、烏日、龍井的鄉親們，這裡是我們的故鄉，我們要創造我們的歷史，找回我們的榮耀，光復我們的故鄉！十月二十三日，鄉親們，出來投票，讓全台灣明白這是我們自豪的故鄉，我們才是這塊土地的主人！」

感性的貼文吸引2.8萬人按讚、超過7000則留言。然而，卻有眼尖網友發現，照片中的顏寬恒持手機拍攝罷免看板時，螢幕竟是一片黑，在無法確定顏寬恆是否使用防窺螢幕之下，引來許多網友留言開酸「請問為何拍照手機沒亮？」、「幫忙P個手機螢幕上去」、「寬恒做什麼就不像什麼，當立委不質詢，當攝影師連鏡頭都不開，真的是很打拼的少年家」、「笑死要假裝拍照也開一下相機，整個手機螢幕是黑的怎麼拍，還是顏家有什麼特別的手機不用開手機螢幕就可以拍照介紹來給大家知道！」「顏大哥你照相不用開螢幕的嗎？？」「擺拍失敗」、「手機沒亮，誰幫他p圖一下」。

▲▼網友留言。

此外，有網友不滿，認為顏寬恒暗指陳柏惟是外來的，留言「這個言論充滿了排外與歧視，中二是顏家的地盤,外地人全滾的意思嗎？愛學舌沒創意，小編該打50大板」「『這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運。』你是不是在講前高雄市長（韓國瑜），指桑罵槐，壞壞喔。」「不好意思，這裡不是『你們的』！是台灣人民的」

不過，一片罵聲之餘，仍有網友留言力挺「加油！」「罷三Q的理由很簡單，三Q做的那些會傷害百姓的事，顏寬恒不會做，也就是希望鄉親不要吃到萊豬，不要被毒品毒害，更希望鄉親時時都能看到朗朗晴空，而不是嚴重的空污。顏寬恒加油！」「一起加油！」