行員揭帳戶金流「不單純」　App全是簡體字...高雄男發財夢碎

▲林姓男子落入投資型的詐騙圈套，所幸在行員與警方協助下成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓男子聽從友人介紹，下載一款投資型的App，日前他到銀行轉帳時，被行員發現匯入帳戶有異，前來處理的員警，查看該App後發現內容全是簡體字，告知他說這是詐騙軟體，但林男還是不相信，直到警方說，正當投資網站一定有固定的帳號，不會隨意變更，這才讓林男醒悟過來，原來自己是落入詐騙圈套內。

警方調查，這名遭詐騙的47歲林姓男子，6日下午1點左右，前往新興區中正四路上的一家銀行，準備轉帳到指定的帳戶內，但行員卻發現該帳戶顯示金流狀況有異，懷疑林男遭到詐騙，立刻通報警方前來處理。前金分駐所員警到場了解，發現原來林姓男子是聽從友人介紹一款投資型的App，他還跟警方表示，自己曾經投資過5000元，確實從中獲利500元，所以這次到銀行來打算要加碼存入1萬元，信心滿滿地說不會是詐騙。

▲員警從林男的手機上發現，這款投資型的App裡，內容全部都是簡體字。（圖／記者吳世龍翻攝）

但員警從林男的手機上發現，這款投資型的App裡，內容全部都是簡體字，再加上要匯入的帳戶也與他之前的帳戶不同，甚至被列為警示帳號，肯定他就是落入詐騙圈套內，但林男仍是不相信遭騙，員警只好再跟他說，如果是正當投資網站必定會有固定的企業帳號，不可能隨意變動的，這時他晃然大悟，知道自己被騙了，也感謝警方替他保住辛苦的血汗錢。

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