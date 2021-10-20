明起變天雨區擴大！最低溫時間曝　一路溼答答到周末

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周六最低溫！氣象專家吳德榮表示，周四鋒面逐漸接近，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼，但降雨範圍更廣；最新各國模式模擬顯示，一周之後南海及菲律賓東方海面，皆有熱帶擾動活動的跡象。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今仍吹東北風，迎風面水氣較多，基隆北海岸、大台北和東半部有些降雨，午後中部山區和南部平地有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，周四東北風增強，北部、東北部氣溫開始慢慢下降，周五至周日滿強東北風影響，北部、東北部較涼，預估東北風強度和這波差不多，台北低溫約20度左右，而最低溫時間點預計落在周六。

黃恩鴻表示，下波東北風水氣較多，降雨範圍較廣，周四北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有零星短暫陣雨；周五至周日東北風加上華南雲雨區東移，北部、東北部有短暫陣雨，有局部較大雨勢發生機率，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻指出，東北風在下周一減弱，氣溫稍回升，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼北部周四起變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲，中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有零星小範圍陣雨的機率；周四鋒面逐漸接近，上午起北台灣及東部轉有局部雨，氣溫漸降，中南部仍為晴時多雲。



吳德榮分析，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼，但降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率；下周一、下周二東北季風減弱，氣溫略升，北部、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。



吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，一周之後南海及菲律賓東方海面，皆有熱帶擾動活動的跡象，各國模擬路徑雖不盡相同，但離台灣皆甚遠，並無威脅，是否會有間接影響？可以再觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式（下圖左）、美國模式（下圖右） 下周二20時模擬圖顯示，一周之後南海及菲律賓東方海面，各有熱帶擾動活動的跡象。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）