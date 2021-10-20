「冷平流雲系」出現了　鄭明典PO圖：冬季要注意

▲冷平流雲系。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典分享今天（20日）早上衛星雲圖表示，冷平流雲系出現，箭頭流線分布的串串「小積雲」稱為「雲街」，那是冷空氣流經暖水面產生的雲型，所以常被稱為冷平流雲系，這是冬季常見、需要注意的衛星雲圖特徵。

「看看冷平流在哪？」鄭明典也在臉書貼出一張天氣圖指出，藍色到灰色是最冷的空氣位置，而風向約略平行等壓線，風速約略等比於等壓線密集度，這樣大約就可以判斷，最強的冷空氣移動量稱冷平流，大約就在日本海，對著日本！韓國已經在冷空氣中，台灣這邊緩和許多！

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▼鄭明典說，目前最強的冷空氣移動量稱冷平流，大約就在日本海，對著日本！（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象局說，今各地大多仍為多雲到晴，北部及東半部地區雲量較多，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部偶有局部短暫雨，其中基隆北海岸清晨前的降雨仍稍微明顯些，午後中南部山區及南部近山區平地則有零星短暫陣雨；溫度方面和周二類似，早晚仍有涼意，各地低溫約21到24度，白天普遍舒適而溫暖，西半部高溫約28到31度，東半部則在27度上下，西半部日夜溫差稍大。

氣象局提醒，周四台灣北部海面有低壓、鋒面生成並通過東半部海面，隨後東北風增強，北部一早開始就會出現短暫陣雨，接著東半部陸續也有局部降雨，北台灣氣溫稍微下降，其他地區天氣變化不大。

氣象局預報，周五至周日東北風影響加上華南雲雨區東移，北台灣整天濕涼，低溫約19、20度，其中桃園以北及宜蘭濕涼的感受更加明顯，白天高溫只有22度上下；北部及東北部降雨範圍廣，容易出現短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及中部山區也有局部降雨，其他地區雲量偏多，山區午後有局部短暫陣雨。