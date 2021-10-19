今晨18.2度！下波「鋒面+冷空氣」連下4天　降雨熱區曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（19日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的18.2度。氣象專家吳德榮提醒，周四鋒面逐漸接近，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，但降雨範圍更廣。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周三東北風稍微比較弱，基隆北海岸、東半部偶有局部雨；周四至周日東北風影響，水氣、降雨範圍和上一波差不多，主要是北部、東半部，但下雨時間持續較久，低溫約20至22度，冷空氣和上波相比弱一點，而東北風在下周一減弱。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨截至4：47，各地區最低氣溫大約在18至20度左右（苗栗西湖鄉18.2度，雲林虎尾鎮18.6度，台南白河區20.0度，花蓮壽豐鄉18.7度），台北市（南港區）亦在19.8度。



吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三東北季風水氣略減，氣溫略升，各地早晚仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有小範圍零星陣雨的機率；周四鋒面逐漸接近，北部轉有局部雨，氣溫漸降，中南部仍為晴時多雲。



吳德榮提醒，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，但降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率，北台再轉涼，南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率；下周一水氣減少，天氣漸好轉，氣溫漸回升，大台北東側、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。

▼吳德榮說，下波冷空氣降雨範圍更廣。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

