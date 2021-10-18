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明更溫暖！北部回溫上看28度　週四東北風再臨「雨襲半個台灣」

▲明起回暖，週四起將有另一波東北風影響台灣。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲明起回暖，週四起將有另一波東北風影響台灣。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

今天（10/18）受東北風影響，北部、東半部轉涼。明天（10/19）起東北風再減弱、白天氣溫回升，中央氣象局預報員張承傳表示，明天桃園以北高溫約可回升至28度左右，西半部不受影響高溫仍可上看30至32度。明天台灣各地及金門、澎湖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，另外午後中部山區、南部地區也有零星短暫雷陣雨。

氣象局下午召開線上記者會，中央氣象局技正王君賢說明，隨東北風減弱、迎風面降雨逐漸趨緩，今天下午僅基隆北海岸有零星降雨，午後中南部也有零星降雨，預估雨勢趨緩可持續至週三（10/20），期間東北風減弱北部回溫，北部多雲零星有雨，中南部則是多雲到晴。

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王君賢表示，週四（10/21）下半天開始預計東北風再增強，北部、東半部又會有局部短暫陣雨，時序越往後，降雨時間越頻繁，中南部則可維持多雲到晴的天氣模式。

張承傳也說，下波東北風預計提前至週四到，預計週五至下週日（10/22、10/24）間均受東北風影響，期間北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。和這一波東北風相比，水氣會再多一些，還請民眾持續留意氣象局預報。

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回溫氣象局高溫東北風

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