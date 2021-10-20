「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

▲時序進入深秋，天氣會越來越冷。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家李富城今天（20日）提醒，今年冬天會很冷，大家要特別注意。天氣風險公司總經理彭啟明也說，通常若是很顯著的「反聖嬰」，會讓東亞的冬天冷高壓較為活躍，很容易有冷空氣南侵，發生的頻率較高。

彭啟明19日在臉書說，各國氣象機構近期都相繼提出，目前東太平洋靠近赤道附近海域的海溫較低，有持續在今年冬天發展成反聖嬰的趨勢，但對於強度仍有些不確定性，有的預測和去年冬天相近，有的較弱，有的偏強。

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▼李富城提醒，今年冬天會很冷。（圖／資料照／記者張一中攝）

彭啟明指出，通常若是很顯著的反聖嬰，會讓東亞的冬天冷高壓較為活躍，很容易有冷空氣南侵，發生的頻率較高，有時也讓台灣的春雨變少，去年到今年上半年就是類似的情境，這是必須要值得留意的。

中央氣象局則表示，目前熱帶海氣接近正常，未來有朝反聖嬰發展的可能，因預期反聖嬰強度較不顯著，對台灣的影響仍有待評估。

氣象局說，國際氣候社會研究院（IRI）、澳洲氣象局（BOM）及日本氣象廳（JMA）均認為，目前熱帶太平洋的海氣接近正常狀態，未來一季有朝反聖嬰發展的可能性，氣象局將持續關注目前及未來的海氣發展。