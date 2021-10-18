快訊／13：49規模5.2地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天下午1時49分發生芮氏規模的有感地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度30.2公里，花蓮縣、宜蘭縣、南投縣最大震度4級。
【 第099號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年10月18日13時49分18秒
震央位置：北緯24.2° 東經121.67°
震源深度：30.2公里
芮氏規模：5.2
相對位置：花蓮縣政府北北東方 23.5 公里 (位於花蓮縣近海)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：太魯閣、和平、西寶
3級：秀林、花蓮市、銅門、鹽寮
2級：水璉、西林、光復
1級：紅葉、富里
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、南澳、武塔
3級：南山、大同、牛鬥
2級：冬山、蘇澳、內城、宜蘭市
1級：龜山島
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
2級：奧萬大
1級：埔里、國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市、玉山
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：烏石坑
1級：霧峰、臺中市
● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光
2級：新屋
1級：桃園市
● 新北市地區最大震度2級
2級：烏來、新店、新北市
1級：五分山、五股
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東、竹北市
1級：五峰、峨眉
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、鯉魚潭
1級：三義、苗栗市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：四湖
1級：草嶺、斗六市、土庫、古坑、水林
● 臺北市地區最大震度1級
1級：木柵、臺北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、成功
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、大城
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：太保市
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