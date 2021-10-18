台東災害防救連2年獲特優　推出全國首創漫畫版防災手冊

▲漫畫版防災手冊主角「羌爸」頒授為推廣大使。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年積極提升救災能量，18日舉辦「漫X防災」災害防救深耕成果發表會，並發表第1版《台東縣縣民防災手冊》，同時推出全國首創的漫畫版防災手冊，縣長饒慶鈴表示，台東縣消防救災表現成效斐然，連續2年榮獲內政部評鑑為全國「特優」縣市，此次推出簡單易懂的漫畫版防災手冊，希望透過漫畫誘發學習興趣，使防災教育再向下扎根，推動全民共同防災。



饒慶鈴表示，對於近日高雄城中城大樓火災事故感到非常遺憾，除立即指示縣府相關單位加強稽查及進行防火宣導，也針對類似的老舊住商複合大樓造冊列管，掌握消防安檢狀況。台東縣幅員廣大，除了人為災害，更面臨多類型的天災，加上極端氣候影響，各種複雜多變的災害使防救應變工作特別不容易，感謝消防救災相關人員的努力，使台東連續2年獲中央「特優」的肯定；另外成功鎮公所獲評為「績優公所」、富岡社區發展協會理事長林昭明為「績優防災士」。

饒慶鈴說明，為提升縣民防災意識與增加應變能力，縣府也匯集歷年災害防救的經驗，推出第1版縣民防災手冊，將透過村里長、社區組織以實體活動及電子書等方式推廣；另首創全國製做漫畫版防災手冊，其中的人物構想像是山羌、山豬及縣鳥烏頭翁等都源自於台東，饒慶鈴也為靈魂人物「羌爸」頒授為推廣大使，建立防災形象，以利日後大力推廣防災工作，希望藉由淺顯易懂的漫畫，將防災觀念推廣至各年齡層，也將製作成著色圖畫本，讓各學校等教育機構應用在防災教育上。

發表會活動中展示「颱風登陸動態計時器」、「土石流潛勢溪流空拍」、「災害防救演習3.0」等近年推動災害防救的亮點成果。其中，辦理防災士教育訓練，自108年至今培訓防災士109位；強化地區災害韌性，推動台東市富岡及卑南鄉利嘉2個韌性社區取得1星認證，協助舉辦觀摩、踏勘及挹注防救災裝備等，今年另加入太麻里鄉大溪社區及達仁鄉土坂社區等2個社區。此外協助各鄉鎮提升災害防救效能，輔導16個公所辦理相關防災教育訓練、推演及實際演練、潛勢災害勘查與各項防災宣導推廣等，使防災工作從基層扎根。

縣府也利用發表會的機會，頒發110年績優防災團體與企業，受獎單位將配合台東縣災害防救減災、整備工作，強化政府與民間團體、企業的連結，增加應變效率，發揮企業社會責任，讓災害發生時，降低人命傷亡和損失