110年全運會　台東代表隊至17日累計獎牌4金2銀6銅

▲台東代表隊至17日累計4金進帳。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年全國運動會17日進入第2天賽程，台東縣代表隊傳佳績 ，男子組射擊金利偉華16日即奪隊史首冠，柔道項目由莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金，累計至今共獲4金2銀6銅。

正在新北市舉行的110年全國運動會，16日上午即傳出捷報，男子組射擊項目，目前仍就讀台東體中高2的金利偉華，為台東縣在個人賽奪下1金，也是台東代表隊參加今年全國運動會的首金、目前唸台東大學的莊琇茹則在女子組柔道項目第2量級摔出1面金牌，莊尚晉則在男子組柔道第3級也奪金，目前台東縣代表隊獲4金2銀6銅。

台東縣府教育處表示，110年全國運動會台東縣代表隊成績統計表

一、金牌成績如次:

1.男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽－金利偉華選手

2.男子柔道第3級莊尚晉

3.女子柔道第2級莊琇茹

4.女子角力自由式第1級林詠薰。

二、銀牌成績如次:

1.男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇－林旻昱選手

2.女子組角力自由式第3級王芷萱選手

三、銅牌成績如次:

1.男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇－林誠、林旻昊選手

2.男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇－林誠選手

3.男子組輕艇傳統舟艇200公尺－團體第3名

4.混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽－金利偉華、鐘儀茹選手

5.女子柔道第2級溫韶玟

6.女子柔道第1級徐琬筑