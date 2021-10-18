讓教學數位化　科技業捐贈台東中小學視訊教學攝影機

▲視訊教學帶給學生全新體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應疫情期間遠距及視訊教學需求，IPEVO愛比科技股份有限公司於110學年度捐贈台東縣16所中小學共30台視訊教學攝影機，高畫質的教學攝影機，不僅能應用在遠距視訊教學，也可以利用實物投影功能，廣泛結合各領域的教學，帶給台東師生更直接的教學體驗及應用模式。

縣長饒慶鈴表示，透過教學攝影機設備資源的挹注，讓縣內各中小學在領域課程學習更多元，打破紙本教材限制，更可透過投影功能將戶外探索課程、田野調查所蒐集到的實體素材帶進教室，生動呈現在大螢幕前。期待受贈的16所中小學，善用高畫質教學攝影機，發展出深具學習在地特色的課程。

縣府教育處指出，瑞豐國小善用攝影機投影功能，帶入低年級教學活動，實物投影搭配電子白板，就是老師教學的最佳利器，特別是剛進入校園的小1新生，如果老師僅用口頭說明的方式，學生只會一頭霧水，如果將實體畫面搭配小朋友手上的簿本、考卷，更能理解老師所傳達的訊息。

教學攝影機也可以做為親師溝通的輔助橋梁，尤其在回家作業或是教學活動訊息的傳達上，透過教學攝影機的錄像功能，幫助家長更清楚老師交代的作業範圍，讓親師溝通有更良善互動，而錄像功能與攝影鏡頭在線上課程活動時，不僅讓小小兵能即時上鏡，滿足班上小網紅心願，大大增加教學的樂趣與活潑教室氣氛。