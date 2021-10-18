3張圖看北市最新疫苗量能　蔡炳坤批中央：急就章非全民之福

記者黃巈禾／台北報導

第12期疫苗預約今（18日）開始登記，北市不到1小時全數額滿。台北市長柯文哲表示，第一階段北市開21萬，中央叫41萬人預約，第二階段北市量能提高至26萬，中央只叫18萬人登記。台北市副市長蔡炳坤也批評，接種疫苗不能急就章，會讓醫事人員壓力大、醫事能量會癱瘓，不是全民之福。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）



蔡炳坤表示，台北疫苗接種覆蓋率結算到10月16日為止，第1劑覆蓋率76.1%，第2劑覆蓋率33.3%，現在正在進行的是第11期的疫苗接種會打到10月21日，10月22日開始就是第12期登場，號稱史上最複雜的預約接種今天開始預約，這次3種疫苗，首先做了分流接種，不是只有中央做分流預約，北市採取分流希望讓疫苗不要混淆，莫德納在診所、AZ在花博、BNT在醫院。

蔡炳坤指出，其次要求所有量能開出來，開出來之後可以看到，第一階段3種疫苗的需求，中央提到要來預約的人數是超量的，莫德納第2劑是55歲以上長者，優先讓65歲以上透過北市疫苗預約系統加上明後天數位落差，先處理65歲以上長者，將近7萬劑，剩下留給55歲以上接種，明天開始，登記來預約莫德那很快量就會不夠，但沒關係，第2階段量很多，不用擔心。

AZ和BNT部分，蔡炳坤提到，AZ類似情況，有6萬多的量，但中央預約可能要來有12萬多，BNT今天登場，沒多久5萬多久額滿，現在加上4萬5千多上去，BNT還沒完成的，可以再去預約，這是第1階段，一定是3種都不夠。

▲北市第12輪疫苗接種量。（圖／北市府提供，下同）



有關第二階段，蔡炳坤說明，10月25日、10月26日開始預約，莫德納有9萬多，中央需求只有5萬；AZ有7萬8，中央需求6萬4；BNT第二階段9萬5千，中央需求是6萬7。

蔡炳坤表示，柯文哲特別提到2個階段的預約，可以避免太多人擠一起，但2階段中央規劃來預約的人數差距太大，台北市醫療量能第一階段21萬多，一個禮拜6天的量21萬多，第二階段反而7天的量是26萬多，合計起來47萬，但中央兩階段開了60幾萬，當然不足。

蔡炳坤喊話中央，這裡要誠懇提出，接種疫苗不能這樣急就章，打好打穩很重要，只有打好打穩才能打滿，因為急就章，而讓醫事人員太大壓力，整個醫事能量會癱瘓掉，這樣不是全民之福，接下來會努力請各醫療院所認真接種疫苗，至於量能部分，會持續跟中央討論，希望接種疫苗不是急就章、不是強降雨，而是能打穩打好。