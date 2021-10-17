全裸小王單手遮鳥誘人妻！　綠帽夫被離婚怒求償138萬元

▲程男陳女婚外情被陳夫發現。（圖／取自pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

程姓男子與陳姓人妻親密約會，還傳裸照給對方；陳夫得知自己戴綠帽後要求程男賠償，原本雙方談定40萬元和解，但因陳女堅持離婚，陳夫氣得把和解金提高到200萬元。程男與陳夫最終談定138萬元和解，但程只付了50萬元就拒絕再付，還提告是陳夫脅迫簽下和解，結果被判敗訴，還因為被陳夫提告要求履行契約又敗訴，最終還是得還剩下的88萬元和解金。

判決書指出，程男明知陳女是人妻，還和對方搞親密言語和行為，甚至在通訊軟體上傳「今天第一個感動點妳牽我的手，第二個感動點妳餵我爆米花，第三個感動點妳替我戴禮物我很開心」、「我一直都在妳心裡」、「妳也一直在我心上」、「相處越久越愛妳」；陳女也回「我只要看到你心裡都是甜的」、「你一直住在我心裡」、「我真的真的很愛你」等。程男還傳自己的上身裸照，以及單手遮住生殖器的裸體照片給陳女。

陳夫一日無意間發現陳女手機內的甜蜜對話，氣得叫程男出面談判，而程男自知理虧也擔心傳給陳女的裸照被外流，自己介入別人家庭、和人妻發生關係若讓人知道會傷害自己的名譽，因此和陳夫談妥40萬元和解。之後陳妻堅決要和陳夫離婚，認為程男把家庭弄得支離破碎的陳夫於是要求提高和解金至200萬元。

雙方在經過一番討價還價後，約定以138萬元和解，但程男因為擔心「和人妻發生超友誼關係」被傳開，要求將和解書名義改成賭債借據，而陳夫也同意。然而程男分兩次共給付50萬元後竟然耍賴不還餘款，還告陳夫恐嚇取財，由檢方調查後認為雙方並非賭博糾紛而是家事和解，因此給予陳夫不起訴處分；陳夫反告程男通姦罪，但因通姦罪現已除罪化，因此被判免訴。

陳夫再提民事訴訟，要求程男還清剩餘88萬元，程男也反告陳夫不當得利。高等法官認為賭債借據確實是和解契約，且程男在未受強迫威脅下同意給付138萬元，因此依法必須還清；至於程男提告的不當得利，則被法官判敗訴，全案確定。