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親子

在工作與家庭力求平衡！　焦糖綠玫瑰：走鋼索的人都是媽媽

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「妳的人生，需要一點冒險！」

最近真的很累，不過累的是身體，心靈上卻無比富足！我現在寫文、進修、兼職多管齊下，每週行程滿檔，不過除了女兒DAHLIA上學外，大多數的時間，我們都還是膩在一起，她放學以後，得繼續陪我上課。

我的進修人生，默默地推進這個學期，我們老師很慷慨，為了引起學生興趣，常常自備好禮有獎徵答，讓我受寵若驚的是，上週我們分組計算答案，同學拿到禮物後，竟然直接回頭轉送給我，雖然這物品的級別不高昂，可，這份同學之愛，情意無價！

重新回到學生狀態，其實有很多憂慮與擔心，但我做自己的啦啦隊，告訴自己，現在的我，已經回不去了！在這個「35歲即老年」的扭曲職場觀念中，我又是不確定性較高的單親家長，確實很難找到朝九晚五的辦公室工作，於是放手一搏，投入進修，變成我唯一且不得不走的路。

我很幸運，現在的同學都是活潑派，我雖然內向安靜，但孩子氣起來，也像個神經病，尺度特別大、特別衝（笑），戴上強制社會化的人設，也算改頭換面、重新做人，尤其，他們接納我帶女兒一起上課，這真的很難很難。

回首以往，雖然難免感到遺憾，但我怎麼看，當初離開孩子的爸都是對的！

有些人的愛是礙，窒礙的礙、妨礙的礙，把妳鎖在他的小世界裡，不讓妳成長，只因為他害怕妳見的世面越多，越容易離開他，他對自己沒有自信，對伴侶也沒有信任，其實，正向的關係會互相砥礪茁壯，絆住自己發展，老對妳澆冷水的人，怎會是真愛？

還好，在他眼中離經叛道的我，告別舒適圈，才能發現自己的珍貴。

這兩天，我對小二的女兒提醒：「再不到一年，妳升三年級後，因為教材差異很大，媽媽數學不好，妳可能真的得去安親班了！媽媽已經想盡辦法，延長陪妳的時間，但現實還是要面對，妳需要加強，我需要賺錢。」

我不禁感嘆，在工作與照顧孩子之間取得平衡，是每位媽媽都曾有的夢想，但真正步上這條路以後，妳才發現自己是走鋼索的人，走得戰戰兢兢，走得直打哆嗦，妳明明很怕，卻一邊發抖，一邊替自己喊話：「我可以的！」

然而，不知道從什麼時候開始，妳發現自己並不孤單！

雖然鋼索得自己走，但旁邊也有其他人，站在她那條看不到盡頭、謂之「家庭責任」的纜繩上冒險前進，有太多太多女性身兼多職，斜槓到天邊，又想要盡量顧及內外，好配合孩子的作息，能再多照顧到家庭一點。

妳也是這樣的媽媽嗎？總覺得我一年365天都在上班呢！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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