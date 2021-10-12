別當控制狂！　最親密的關係是：再遠，孩子心裡都有你！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「身為家長，你打算綁緊孩子多久？」

常常在網路分享教養點滴的我，某天寫了一篇跟女兒的小互動，底下有位生面孔讀者來留言，說：「要有恆心！我兩個小孩都大學畢業了，看到不少家長小學抓得很緊，高中、大學就隨便了。」雖然她離題發揮，但我卻對她的說法十分詫異，於是很慎重地回她：「我不抓得緊，因為我是抓緊的受害者。」

長期追蹤我的讀者，一定知道我有個控制慾超強的恐怖父親，除了肢體上的暴力以外，任何事情不順他意，甚至放學晚10分鐘回家，都會被當成「學壞、背叛」，在長年這種「抓緊」教育下，我什麼煩心事都不跟家裡講，碰到學校臨時有假（例如校慶），也不回報給父親，寧願一個人在速食店坐上3小時，享有片刻的自由。

無獨有偶，我身邊的朋友，只要是父母干預過多、又不敢起身反抗的，到了中年，依然在接受「家裡的安排」，他們不敢有自己的主見，也因為擔心扛不起責任，而害怕自己做選擇，結果咧，出社會後適應不良，工作各種不順，婚姻烏煙瘴氣，凡事推給同事、配偶、大環境。

「綁緊孩子，只是讓他學不會取捨！」

我想，這位讀者一定對自己的教育方式感到自豪，但，我說真的，所有的教養都該在國中前完成，高中、大學都已經要成年了，這麼大的孩子，已經不是「小孩」，家長的角色，應該從「主導」退位到「輔佐」，甚至是值告解室的神父，純聊天、講心事，出了那扇門，就保守秘密，不提的！

更重要的是，很多人把家庭親密度，與家長嚴管作風劃上等號，其實，這根本是兩碼事！跟家裡關係好、互相信任，絕對不等於言聽計從！試想，如果到了高中、大學，還得事事詢問父母，那不是媽寶養成保證班嗎？恕我直言，這樣的教育是失敗的啊！

「最親密的關係，是放得再遠，孩子的心裡都有你。」

於是，在那位讀者持續宣揚自己的抓緊教育之後，我想著女兒DAHLIA，實在不希望好不容易養到羽翼豐厚，卻飛不起來，便回了最後一句：「高中、大學都已經是大人了，自己的事情自己處理！」我不是讀者口中的隨便，這是我的肺腑之言。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。