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親子

單親曾想住危樓　嘆：你的鬼樓是別人安身立命的避風港

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

高雄鹽埕區老舊大樓「城中城」發生大火，釀成多人死傷悲劇，有人說，城中城是送人也不要的危樓，甚至揶揄住戶，「不知道住裡面的人在想什麼？」還有一堆低級的地獄梗，如「要開罰城中城，因為他們群聚烤肉！」等等，讓人看了真的很沮喪，我們台灣的倫理道德究竟去哪了？

我說：「很多事情，不是不選擇，而是，沒有選擇。」

7年前，剛當上新手媽媽的我，跟小孩的爸還沒分開，在新竹異鄉，我每天得看另一半臉色，還常常要不到小孩的奶粉錢，都得從我懷孕前，東賣西拍的存款去支應，所以，我早盤算著，要帶快1歲的女兒，回台北謀生，又，因為我沒有娘家，所以「要住哪？」是必須先解決的最大問題。

我打開591，發現西門有一棟面對大馬路的老舊大樓，裡頭有電梯、獨立門戶的迷你小套房，開價才新台幣200萬左右，坪數還有5、6坪，再多搜尋一下，這棟樓甚至還有100多萬成交，有榮民伯伯在裡面往生的物件，老實說，那是我人生中，唯一一次想開口，向人借大筆錢的時刻。

為什麼會如此低價呢？說穿了，這些老大樓裡頭龍蛇混雜，有一樓一鳳不打緊，更多的是，像我說的榮民伯伯、清寒族群，而大樓會缺乏管理，是因為這邊的人，根本沒有能力付高額管理費，所以電梯壞了不修，燈具壞了不修，樓梯間堆滿垃圾，還有毒蟲留下的針頭。

但，你能說住這邊的人，都是不愛乾淨、不在乎性命的笨蛋嗎？說這些話的人，真是過得太幸福了！

這些人不管什麼原因，都擁有這棟大樓的合法產權，縱使外觀看起來再糟糕，內部多髒亂、混雜，不適合居住，甚至被外界訕笑是垃圾屋，這樓也是這些人安身立命，避免露宿街頭的溫暖家園，所以，誰都沒資格說這些風涼話！

而，要怎麼解決這樣的亂象，消防檢查是否不確實？社會福利又該如何補強？那就是政府的事了，請替亡者禱告，並珍惜自己擁有的一切吧！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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