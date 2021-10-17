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民雄警攜手新港奉天宮　宣導交通及反詐騙

▲▼民雄分局結合新港奉天宮交通及反詐騙宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄分局結合新港奉天宮交通及反詐騙宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局結合新港奉天宮17日下午3時，在新港奉天宮前，舉辦「交通安全」宣導活動，由民雄分局分局長陳盈菖和新港奉天宮董事長何達煌親自為鄉親傳達交通安全觀念，促進各用路人行的安全。

▲民雄分局結合新港奉天宮交通及反詐騙宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

   10月是交通安全月，為持續加強宣導路口安全新觀念「路口慢看停，行人停看聽」，民雄分局特別與轄區新港奉天宮合作，於110年10月17日下午15時許在遊客最密集的新港奉天宮前廣場，進行戶外強力交通安全及反詐騙宣導活動。本次活動由民雄分局分局長陳盈菖親自帶隊，並結合民雄分局義警、民防及巡守隊隊員等協勤民力，並以「警用大型重機車」及「小小哈雷重機」做強力交通安全宣傳，向附近店家及進香遊客，逐一分發宣導單，呼籲車輛駕駛行經路口應「慢看停」，禮讓行人優先通行，同時提醒行人通過路口應「停看聽」。

▲民雄分局結合新港奉天宮交通及反詐騙宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方同時呼籲民眾注意詐騙手法，若有以話術「聲稱『五倍劵綁定申請操作有誤』，要求民眾操作ATM以解除五倍劵設定錯誤」。提醒民眾，這就是詐騙！可疑請撥打「反詐騙165」專線諮詢。當家長看見幼童穿著警察制服騎座小哈雷重機，體驗小小警察營，爭相拍照，【足古錐】聲此起比落。遊客們對民雄波麗士們之熱情宣導，富教於樂，都舉起大拇指直呼「讚」！
最後，呼籲所有用路人建立「路口停讓」正確觀念及「以人為本」的交通文化；同時，提醒民眾千萬別相信任何詐騙手法，民眾如有疑問可撥打「反詐騙165」專線諮詢。讓我們大家一同守護嘉義縣治安及交通，共同創造安居樂業之最『嘉』樂園。

現場除了有提供小小紀念品以外，並有展示大型警用機車及專供幼童騎乘的小型警用機車、安全帽和警察制服可以讓幼童們試穿、拍照，吸引不少鄉親民眾參加。

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