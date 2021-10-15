「交通安全月」還沒結束！加強取締路口違規　抓到1行為就開罰

▲桃園市警局交通大隊指出，10月1日起針對車不讓人與行人違規加強取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部在今年10月首度辦理交通安全月，交通部長王國材日前表示，10月將加強取締交通違規，尤其是「不禮讓行人」。交通部次長陳彥伯表示，每年40萬件交通事故，有6成發生在路口，其中1.8萬件都是與行人有關，用路人應加強「禮讓」行為，重塑交通安全新文化。

陳彥伯表示，每天都有不幸的交通事故發生，據統計，每年約有40多萬件交通事故，6成以上都發生在路口，馬路上常有違規的行為發生，如轉彎車不讓直行車、轉彎不打方向燈、行車視野模糊、行人隨意穿越馬路等。

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陳彥伯表示，台灣號稱禮儀之邦，更應該注意「禮讓」，重塑交通安全新文化，在路口多「禮讓」，自然可以減少事故發生，希望能透過政府、民間合作，讓交通安全月延續下去，而非只是煙火式的效果。

▲10月為交通安全月，全台路口加派警力，且會加強取締違規行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

公路總局長許鉦漳表示，這個月是交通安全月，呼籲所有用路人路口慢看停、走路停看聽，希望所有人都可以共同響應，但也不是十月結束後，交通安全月的精神也跟著結束，盼能藉此宣導效果，讓路口零事故、零意外。

公路總局也邀請到台積電等企業參與「民間標竿企業供應鏈運輸安全管理座談會」，陳彥伯指出，企業必須透過運送途徑，才能取得原物料或商品進行製造或販售，而以車輛裝載運送貨物、貨櫃為主之汽車相關貨運業則在供應鏈系統中扮演非常重要之角色，一旦發生道路運送事故風險，將造成人員傷亡或其他損傷，因此企業對於供應鏈運輸安全的維護必須要共同合作。