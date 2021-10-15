新竹縣1到8月車禍「件數 ↓死亡↑」原因曝　母子3貼2死最慘

▲今年初在新豐地區發生一起母親載2名幼子3貼，發生自撞造成母子2人死亡車禍事故。（資料圖／記者黃孟珍翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

根據新竹縣政府警察局交通警察隊分析，新竹縣110年度1到8月發生交通事故總計為6691件，其中第一名為竹北地區3626件、第二名則是新豐湖口地區1668件，受傷及死亡總數則為8685人，相較於109年同期，車禍總件數7050看似減少，但死亡人數卻反而上升。

今年統計至目前為止，竹縣轄內最嚴重車禍為2月23日，新豐一位28歲媽媽騎機車載2個兒子3貼出門，才剛下大夜班的戴媽媽行經崁頭村某路段時，因為精神不濟恍神，意外自撞違規停車的小貨車後斗，造成母親與5歲的兒子不治、6歲兒子則傷重；警方後續調查，肇因分析為小貨車違規停車，佔慢車道三分之一， 機車騎士未注意車前狀況， 撞擊小貨車右後方。

▲戴媽媽因下大夜後精神不濟，自撞違停路邊的小貨車，造成2死1重傷的慘劇。

依縣府交安會報資料顯示，竹縣110年度1到8月交通事故總計為6691件、受傷人數8685人，比去年同期7050件、9174人，「貌似」少了359件、489人，但若深入追查，會發現110年度1-8月車禍死亡人數39人，較去年同期33人還多了6人。

其中縣警局還針對死亡車禍肇因作出分析，第一名為「未注意車前狀況」有1926件，第2名為「未依規定讓車」1288件，第3名為「左轉彎未依規定」有347件。

▲▼根據警方資料，今年1-8月相較於去年同期，車禍件數及受傷人數較為減少。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

警方分析，110年度從農曆年過後沒幾個月就遇到疫情，1-8月間有幾乎一半的時間是在疫情嚴峻期度過，當時許多企業、學校皆採網路上班、教學，路上幾乎沒什麼人車，不過也因如此，反而讓用路人大意，汽機車超速、違規左轉、違規右轉、違規停車、搶快，甚至行人違規穿越馬路等「不以為意的小惡」反而變多，所以即使車禍總數變少，死亡人數卻反而增多，就連行人死亡人數都比去年多了18%。

▲雖然案件數減少，但死亡卻增多，前兩名分別為行人與機車駕駛人。

▲警方針對非死亡性車禍進行肇因統計，第一名是未注意車前狀態，有將近2000件。

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