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強化救災救護能力　頑皮世界防災救護演練超逼真　

▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，中秋連假過後馬不停蹄，在22日會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」，頑皮世界表示，透過演練可讓所有員工熟悉流程，才能降低事件發生時的傷害及衝擊。

▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年以地震為演練主題，模擬一旦機械遊樂設施停擺及發生動物逃脫時，如何進行大量傷病患處理及人員疏散。現場模擬情境是地震發生時，熱氣球遊樂設施突然停止運轉，遊客因緊張爭先恐後往外逃生，更於樓梯區推擠而發生意外事件，頑皮世界立刻通報119，並成立緊急應變小組，請求警衛消支援、建立通報系統、安撫遊客及疏散、檢傷分類及救護處置。適逢防疫期間，為現場除保持防疫安全距離，也將演習時間延長，讓園內每位人員都能實作學習到救災技能。

▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，今年台南有感地震至少有3起，地震有可能導致動物逃脫，為提升園區人員對於動物的照顧及緊急應面能力，也模擬薩能山羊動物展區，發生地震導致獸欄損毀、動物逃脫的緊急事件，保育人員與獸醫師緊急成立誘捕成員，同步使用無線電互相聯絡，回報動物目前狀況及討論誘捕因應策略，並將遊客疏散至安全區域。

▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第三大隊大隊長楊子濬表示，台南市消防局為提升大量傷病患救護案件處理效率，不遺餘力引進各種先進設備及資源導入救援中使用。此次大量傷病患演習特別導入檢傷拍拍尺，搭配救護E化電子平板系統，運用大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制。受過基礎訓練的頑皮醫護小組在消防局的引導下，順利學習如何應用拍拍尺快速進行檢傷分類及初步救護，配合消防局大量傷病患救護機制的啟動，讓大量傷患可透過分流快速送醫。

▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「頑皮世界」，為提供遊客安心旅遊及動物安全，會同消防局第三大隊、學甲分隊舉辦「大量傷病患演習」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月份國慶連假及5倍券將於10月份開放使用，在疫情回穩情況下盼來客回溫，頑皮世界透過實際的救難防災演練，確保遊客安心及動物生命安全，歡迎全台民眾造訪，和頑皮動物一起歡度每一天。

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