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老翁迷途不慎掉入溝圳 　麻警巡守合力援救護送返家

▲台南市麻豆分局埤頭派出所警員余志偉、埤頭里巡守隊員施志豪等人，合力救援迷途掉落溝圳的90多歲林姓老翁，並平安送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局埤頭派出所警員余志偉、埤頭里巡守隊員施志豪等人，合力救援迷途掉落溝圳的90多歲林姓老翁，並平安送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局埤頭派出所警員余志偉，9月30日中午12時許接獲埤頭里巡守隊員施志豪報案，1名90多歲林姓老翁騎乘腳踏車，在埤頭里廟後跌落寬1米深1.5米水圳，余員立即趕往現場，發現老翁已由巡守隊員施志豪救起在旁休息，余員協助查明身分地址，合力將老翁平安送回家。

▲台南市麻豆分局埤頭派出所警員余志偉、埤頭里巡守隊員施志豪等人，合力救援迷途掉落溝圳的90多歲林姓老翁，並平安送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據警方了解，巡守隊施員於回家路上，見林姓老翁在魚業養殖場附近道路來回穿梭，正準備上前詢問狀況時，目擊老翁在跨越排水溝時，一不小心掉入水圳（水深約80公分），施志豪隊員馬上救起老翁，所幸觀察後並無受傷，僅有身體、衣物多處沾附泥土，即報請埤頭所警員余志偉查處。

▲台南市麻豆分局埤頭派出所警員余志偉、埤頭里巡守隊員施志豪等人，合力救援迷途掉落溝圳的90多歲林姓老翁，並平安送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

余員詢問老翁為何來此處，老翁告知其姓名及住址後，表示稍早由麻豆市區騎乘腳踏車外出，一不小心迷途不知去向，來回穿梭也找不到回程路，正準備跨越水溝時就掉下去了。案經余員聯繫確認老翁住址後，由巡守隊幹事施碧郎開貨車，與余員共同將老翁及腳踏車載返麻豆市區住家，家人見老翁平安回家，萬分感謝員警及巡守隊員的幫忙。

▲台南市麻豆分局埤頭派出所警員余志偉、埤頭里巡守隊員施志豪等人，合力救援迷途掉落溝圳的90多歲林姓老翁，並平安送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局分局長許敏能表示，本案警員余志偉和巡守隊隊員施志豪、幹事施碧郎合力援救老翁，並護送返家，殊值嘉許，感謝巡守隊平時協助維護地區治安，將守護力量延伸到社區各個角落，共同發揮守望相助精神，共維社區的安全與安寧，乃是「全民治安」的最佳體現。

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