Nike喬登品牌總裁爆「56年前殺人坐牢」　隱瞞往事！從黑道變身CEO

▲Nike旗下喬登品牌（Nike Jordan）總裁自爆「謀殺」黑歷史。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

知名運動品牌Nike的高級主管米勒（Larry Miller）自1997年便加入公司，負責管理旗下的喬登品牌（Nike Jordan）、籃球（Nike Basketball）與子公司Converse的日常運營，而米勒最近卻向媒體自曝56年前曾在街上開槍打死一名少年，還為此坐牢，他坦承多年來自己一直隱瞞著這樁黑歷史。

Nike Jordan boss reveals he murdered an 18&year&old in 1965 Larry Miller, now 72, said he was in a gang as a teenager when he shot an 18-year-old. https://t.co/k6cVgTQ7jr pic.twitter.com/6EGj7h7V1O — of today (@_oftoday_) October 16, 2021

根據英國BBC報導，現年72歲米勒向《運動畫刊》（Sports Illustrated）揭露了他埋藏56年的秘密，1965年9月的某個夜晚年僅16歲的他與朋友都喝醉了，他們走在費城西部的街道上打算去找敵對幫派的人，最終米勒用一把38口徑的手槍殺了他們遇到的第一個人，犯下謀殺案。米勒從13歲加入黑幫開始，大部分年輕時期都因為各種罪刑被捕，而在少年矯正所或監獄中度過。

對於殺人一事米勒感到無比懊悔，在獄中他繼續接受教育，30歲時他獲得了會計學的大學學位，也在差不多時間出獄，然而，到大型會計事務所求職時因為更生人的身分而碰壁，這讓他決心將「殺人的過去」變成秘密。米勒後來分別擔任美國罐頭湯生產商龍頭「金寶湯公司」（Campbell soup）、卡夫食品集團（Kraft Foods）的高階主管，1997年成為Nike籃球的副負責人，隔2年又成為Nike喬登品牌的總裁，還曾經是NBA拓荒者隊的球隊總裁。

關於「不能說的秘密」，米勒表示，自己從來沒有在求職的時候說謊欺騙他人，只是選擇了保密，如今決定坦白真的很困難，長期以來，他一直對子女、朋友以及最親密的商業夥伴隱瞞過去，「因為多年來我都在逃避，試圖隱瞞這件事，希望人們不會發現。」此前，知道這段黑歷史的只有傳奇籃球球星麥可喬丹（Michael Jordan）與NBA總裁蕭華（Adam Silver）等核心圈要角。

“For 40 years, I ran from this. I tried to hide this and hope that people didn’t find out about it.”



Jordan Brand chairman Larry Miller opens up to @HowardBeck about the night, as a teen, he killed a man. https://t.co/T4mp6GpCmx — Sports Illustrated (@SInow) October 13, 2021

米勒即將出版一本和大女兒合著的回憶錄，新書中將完整詳述他年少輕狂時的犯罪與入獄經歷，希望自己的故事可以幫助引導青少年遠離暴力生活，並激勵更生人仍然可以為社會做出貢獻，「一個人的錯誤，或即使他們犯下人生中最糟糕的錯誤，也不應該因此限制了往後的餘生。」Nike聲明則稱，米勒的一生是關於一個「不可思議的第二次機會」的故事。