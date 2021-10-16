朱立倫要陳其邁負起全責　批劉世芳拉韓國瑜下水：無恥的說法

▲國民黨主席朱立倫於大愛獎頒獎典禮受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市長陳其邁被翻出過去曾要求前台中市長胡志強，要為台中阿拉夜店失火下台，遭到外界譏諷這次城中城大火根本被自己的「迴力鏢」打中。國民黨主席朱立倫16日也接續聲討，表示現在高雄市長就是陳其邁，「他一定要負起完全的責任」、「我覺得作為一位市長，負起責任是最好的態度」。

朱立倫今受訪時對於陳其邁被翻出曾要求胡志強為台中大火下台一事表示，「我看這兩天，許多媒體用迴力鏢也好、現世報也好」，但畢竟現在高雄市長就是陳其邁，他一定要負起完全的責任。

朱立倫認為，第一、他一定要負責到底，還給這些亡者傷者公道；第二、整個高雄的老舊建築；危險建築這麼多，到底要怎麼解決？這些都是市府一定要給民眾交代的。「我覺得作為一位市長，負起責任是最好的態度」。

針對民進黨立委劉世芳昨（15日）表示前高雄市長韓國瑜也在高雄市當了2年的市長，朱立倫回批，如果是這個態度的話，這是一個最無恥的講法，任何負責任的首長「我相信陳其邁市長絕對不會這樣講」。

朱立倫解釋，因為現任的市長，遇到這樣的悲劇、慘劇，如果還要去往前推責任，那是不是還要往前推到陳菊擔任十幾年的高雄市長？這樣無恥的說法，劉世芳委員真的應該趕快收回來。