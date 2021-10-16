陳其邁鬆口「內心很痛」哽咽9秒　私下赴殯儀館二度探視家屬

記者柯沛辰、許宥孺／高雄報導

高雄鹽埕區城中城大火，造成46死、41人受傷，是高雄有史以來最慘重的火災事故。高雄市長陳其邁15日傍晚二度到殯儀館探視家屬時，一度哽咽近9秒，談到這件事讓他內心非常沉痛，作為高雄的大家長，他感到深切自責，也不會迴避應負的責任，眼下會先把罹難者家屬照顧好。

▲陳其邁15日傍晚二度赴殯儀館關心家屬，鬆口「內心非常沉痛」 。（圖／記者陳以昇攝）

陳其邁15日上午到殯儀館向死者家屬致意，隨後前往多家醫院探視傷者。不過，他傍晚在未通知媒體公開行程的情況下，回殯儀館二度探視申請死亡證明書的家屬，還在現場待了近半小時。

離開前，陳其邁接受媒體訪問，強調將全力協助還未找到親人遺體的家屬，也會給予生還者租屋補助或社宅協助等。不過，當被問到為何二度來殯儀館探視家屬？他先是說了一句「內心非常沉痛」，隨後哽咽近9秒，才又緩緩開口說「作為高雄的大家長，我感到深切自責，我也不會迴避我的責任。」

▲陳其邁中午赴殯儀館探視家屬，隨後趕往醫院慰問傷者。（圖／記者陳以昇攝）

陳其邁說，眼下就是先照顧好罹難者家屬，目前已成立行政調查小組，了解是否有行政管理或業務疏失，後續除了追究責任，也會討論如何改善制度面上的缺失，並在下週進行聯合稽查，首波鎖定高雄市沒有管委會、屋齡大於30年的住商混合大樓，「會盡所有力量讓市民更安全」。

陳其邁補充，城中城大樓目前正在做結構鑑定，在工程未完成前，住戶先安置在旅館，有些住戶過渡時間安排先依親或另租房，市府會針對租金、租屋、社會住宅等部分，依據個案需求全力協助，請大家放心。

目前在陳其邁指示下，社會局已展開「一對一社工關懷服務」，協助罹難者家屬及傷者，致送關懷慰問金，並啟動「緊急安置計畫」，針對受災民眾提供30天短期旅館安置，再協助依親或租屋補助半年9萬元。

社會局進一步解釋，目前受災民眾接受緊急安置「並無限制住宿期限」，原則上會先提供1個月短期旅館安置服務，由社工協助後續租屋或依親，並在租屋、依親期間提供每戶每月1萬5000元，半年共計9萬元補助。另外，外縣市到高雄處理罹難或受傷住戶之親屬，食宿一樣由市府協助安排並補助費用。

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