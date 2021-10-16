批綠營抓韓國瑜朱立倫救援　他反問：難道高雄失火要他們下台嗎？

▲羅智強批民進黨請韓國瑜、朱立倫救援。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生大火，釀成46死重大傷亡事故，國民黨市議員羅智強16日批評，城中城大火民進黨竟請出前高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫救援，他反問「難道高雄失火要韓國瑜下台、朱立倫下台嗎？」

羅智強在臉書發文指出，自己低估民進黨了，高雄城中城大火第一天，就預告民進黨一定會請韓國瑜「韓維拉」上場救援，這一點民進黨沒有讓人失望，民進黨立委果然昨天就請出了韓維拉。但喜歡罵人「袂見笑」的民進黨，自己還是低估了他們「秀下限」的能力。

羅智強表示，民進黨不只請出「韓維拉」，竟然還請出「朱維拉」，真是讓人佩服到眼鏡碎滿地、牙齒掉光光。搞了半天，原來高雄市長還是韓國瑜，原來朱立倫新北市長卸任後變成了高雄的地下巿長。

羅智強質疑，所以高雄失火「韓國瑜下台」、「朱立倫下台」是這樣嗎？原來以前高雄市長陳其邁說「失火要下台」有個除外條款，就是他當市長失火不用下台，別人當市長，甚至已經不當市長，高雄失火都得下台。

羅智強強調，照民進黨這種神邏輯韓國瑜、朱立倫「你們這輩子就一直「下台負責」吧，反正民進黨出包、國民黨下台，這個梗三千年也都用不完。民進黨搬出韓維拉，已經是不意外的好笑了，畢竟韓國瑜在民進黨漫長的高雄執政史中，還當過一年半的市長，民進黨扯韓國瑜還可以說是意料中事，但朱立倫也能扯進去，那你就不能不佩服民進黨的扯功了。

羅智強針對綠營對八仙樂園的比喻批評，八仙樂園目的事業主管機關是交通部觀光局，包括申請臨時建物，以及當時勒令停業也是交通部觀光局，而非當時的新北市政府，本次高雄城中城大火，無論建築管理或消防管理責任，均屬於高雄市政府責任，二者能比嗎？其次，「失火下台」是陳其邁自己訂的標準，他在2011年利用台中阿拉夜店大火用高標準攻擊前台中市長胡志強，不管是韓國瑜或者是朱立倫，可沒主張過「失火要下台」。

羅智強質疑，大家質疑的重點是陳其邁的雙重標準，關韓國瑜和朱立倫什麼事？陳其邁面對高雄城中城大火，之所以被媒體問到「傻住」。是因為陳其邁被自己10年前射出的「回力鏢」打中，當場暈眩。八仙樂園塵暴死亡人數為15人；高雄城中城大火事件是數十年來民進黨執政下的疏忽，釀成46死的悲劇。「依陳其邁失火要下台的邏輯，那朱立倫下台一次，請陳其邁下台三次好不好？」。