快訊／「城中城捐款帳戶」狂湧愛心　最新174筆善款金額出爐

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火釀46死、41傷的慘劇，由於許多善心民眾致電表示希望協助受災戶，高雄市政府昨天公布捐款資訊，強調這筆款項社會局將專款專用於受災民眾相關事宜。據統計，至15日止，已收到174筆捐款，總計1,451萬8,792元。

▲城中城火警事故，本應救人的雲梯車卻成為「接體車」。（圖／記者吳世龍攝）

▲城中城惡夜大火帶走45命 陳其邁90度鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁15日宣布，與3位副市長、秘書長、副秘書長及市府33位一級機關首長（含空大校長），共41人捐出一個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。

另外，由於社會局湧入眾多善心民眾電話詢問欲協助受災戶，因此成立捐款帳戶，據統計，至15日止，已收到174筆捐款，總計1,451萬8,792元。民眾如有捐贈意願，提供捐款資訊如下，這筆款項社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

一、捐款帳戶：

（一）銀行匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶 名：高雄市政府社會局

帳 號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐(電話:07-3373372)。