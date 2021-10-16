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抽中國旅券不能領！觀光局曝「2原因」　這天前登記還有機會中獎

▲▼崇德沙灘,海邊,花蓮旅遊,花蓮海邊,玩水,海濱活動,海濱活動不用戴口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國旅券可用於全體觀光產業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃240萬份千元國旅券，已於12日抽出首波得獎者，幸運中獎的民眾可於15日領券。觀光局表示，已有約30萬人領券，有58名中籤民眾因為操作錯誤而遭鎖定帳號，還有少數民眾並未登記抽籤，誤以為只要身分證符合即等於中獎領券。另10月29日前登記都仍有抽獎機會。

觀光局表示，國旅券於第一週抽籤共抽出60萬3,394份，並於10月15日開放第一週中籤民眾領券，已領取約30萬筆。

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國旅券平台為防止盜領及加強資安防護，當中籤民眾未依指示輸入驗證資料而導致錯誤達三次即將該帳號鎖定，經查中籤民眾因為操作錯誤而遭鎖定為58筆，其已向客服詢問反映者，皆已回覆並將協助進行身分驗證後解鎖。

▲▼崇德沙灘,海邊,花蓮旅遊,花蓮海邊,玩水,海濱活動,海濱活動不用戴口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲觀光局盼能藉由國旅券刺激觀光消費。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局表示，另有少數的民眾實際上並未於第一次抽籤截止日期前登記抽籤國旅券，該等民眾誤以為只要身分證末碼符合即中籤而至國旅券平台領券，以致於其輸入資料皆顯示錯誤。

觀光局提醒民眾，於10月29日之前至五倍券共通平台登記抽籤，都還有機會抽中國旅券，而國旅券的使用期間為110年11月1日至111年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前至國旅券平台領券即可。

另外，觀光局也特別請中籤民眾至國旅券平台領券時，依平台的驗證指示，確實輸入於「五倍券共通平台登記抽籤時所登記的手機號碼」及「身分證號數字9碼」，就能順利領券，避免因輸入錯誤遭鎖定另需進行身分驗證的困擾。

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