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銅板價限時搶！1元吃爭鮮壽司　麥當勞六塊麥克鷄塊只要10元

▲爭鮮迴轉壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲秋天食慾大開，網購業者在10/18當天推出超值「海陸」美食，其中爭鮮迴轉壽司限量優惠只要1元。（圖／記者黃士原攝）

記者洪菱鞠／台北報導

振興五倍券開放使用後，為電商帶來強勁買氣，網購業者也趁這波熱潮推各種優惠活動助陣，除了買高單價家電如掃地機器人享現折，再送購物金及原廠豪禮，還有超便宜夯品1元起，10/18當天更要搶超值美食票券，包括爭鮮迴轉壽司、麥當勞六塊麥克鷄塊或必勝客個人比薩夏威夷口味，最低1元起就能享用。

五倍券到手後，不少消費者鎖定下手高單價家電，東森購物網與掃地機器人品牌Roborock石頭科技聯手，在10/12～10/18推出「超級品牌周」，領券現折最高優惠9,000元，再送10%東森幣無上限及原廠豪禮，其中首推新款石頭掃地機器人S7+，原價32,999元，領券折抵後只要24,999元，東森還加碼好禮抽獎活動，凡購買石頭科技商品就有機會把飛利浦40吋電視、DYSON直捲髮造型器等帶回家。

東森購物網「石頭品牌周」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網與Roborock石頭科技在10/12～10/18推出「超級品牌周」。

搶攻振興商機，蝦皮購物推出「10.18月中狂購節」祭出全館299元免運、商城85折，以及BATENG非乳膠美妝蛋、innisfree 洗面乳、珪藻土地墊、專利折疊曬衣夾等1元便宜搶，10/18當天還有限時票券美食1元起，原價30元爭鮮迴轉壽司即享券限量優惠只要1元，60元麥當勞六塊麥克鷄塊即享券搶到只要10元，必勝客個人比薩夏威夷口味則從79元下殺63元。

想吃低價美食可鎖定以下12個開搶時段，分別是00:00、00:30、01:00、01:30、02:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00。

隨著時序入秋，近日氣溫開始下降，遠傳friDay購物也有暖心鍋物促銷，包含知名嘉義林聰明沙鍋菜湯底二入裝，原價938元，特價789元；台北人氣麻油雞排隊名店阿圖麻油雞五包入，原價1,250元，特價999元，還加送三角饅頭。

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