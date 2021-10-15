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城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲城中城大樓陷入火海，造成46人死亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨大火，造成46人死亡、超過40人輕重傷，引起廣泛關注，監察院長陳菊發文哀悼，卻反遭轟「12年內做了什麼」，留言區出現了許多議論。

城中城14日凌晨2點54分發生火災，火勢一發不可收拾，從一樓向上延燒至七樓，警消獲報以後，派出72車共145人前往搶救。不過，因為建築物老舊、堆放許多雜物，以及裝潢建材不符合標準，加上當時許多住戶在睡覺，最後釀成了46人死亡、超過40人輕重傷。

事件發生後，引起許多關注，監察院長陳菊也在臉書致哀，「今天鹽埕區老舊大樓失火的事故，造成重大傷亡，我和大家一樣，心中十分悲慟，我們共同祈願，逝者安息、生者平安。」

▼陳菊在臉書致哀，意外引起討論。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼監察院長陳菊主持「行政院巡察後記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文發出後引起不少回應，不少人在下方留言祝福，「願逝者安息，生者平安！阿們」、「願逝者安息，傷者早日康復，所有的警消醫療跟協助人員也都辛苦了」、「看了真的很難過，希望傷亡能降到最低，祝福這些家屬，早日走出傷痛。」

不過，也有人在下方留言質疑，「請問監察院要啟動調查了嗎？這比廉價的哀悼更重要吧」、「花媽，這妳任內城中城也是如此，問題始終沒解決呀！相信您是知道問題的」、「請問妳的12年，幫這棟大樓幹了什麼防護措施？可否詳細希望（說明）一下？」

事實上，陳菊也說，雖然已卸任市長，但她永遠是高雄的一員，捐助一個月的薪資到高雄市府社會局的捐款專戶，當成災後支持。至於網友們留言議論的部分，《東森新媒體ETtoday》尚未獲得陳菊本人回應。

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