真子公主26日完婚　日媒：將以平民「小室真子」身分出席記者會

▲真子公主（右）與小室圭（左）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本宮內廳15日宣布，29歲真子公主與30歲未婚夫小室圭將於26日下午在東京都內一間飯店舉行記者會。這將會是2人自2017年訂婚記者會後首度共同現身公開場合，消息指出，2人結婚登記將於記者會之前進行，屆時真子公主將以平民身分「小室真子」出席記者會。

朝日新聞15日報導，真子公主與小室圭愛情長跑10年，將於26日提交結婚申請離開皇室，預計在準備好之後前往美國展開新生活。

小室圭與真子公主2017年召開記者會宣布訂婚消息後，男方優秀學歷背景與深刻的五官瞬間贏得國民好感，然而不久後小室圭母親被爆料與前未婚夫有金錢糾紛，引發風波，兩人只好無奈延後婚期。

然而正當輿論處於最高點時，小室圭卻突然將真子公主留在日本長達3年，獨自赴美留學，終於在8月27日返國，當時他身穿藍色襯衫與黑色西裝，並頂著一頭引發熱議的長髮馬尾出現在成田機場，也讓許多較為保守的日本民眾無法接受。

儘管如此，真子公主堅持下嫁小室圭，婚期訂於10月26日，婚後將前往美國生活，而如此的安排也被外媒稱為「日版哈利與梅根」。依據先前消息，真子公主未來也將會在紐約當地一間畫廊工作，共同分擔家中經濟重擔。

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