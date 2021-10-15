台積電赴日設廠選址九州熊本！日媒曝：日本政府擬援助5千億日圓

▲台積電在加州聖荷西設有設計中心據點。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台積電（TSMC）是全球生產半導體的巨擘，先前台積電董事長劉德音就曾在今年7月股東大會透露，目標是希望在日本設廠，且已派人前往當地考察，期盼日本政府能提供數千億日圓的金錢投資。最新消息指出，台積電選址在九州熊本縣建廠，預計2022年開工、2024年開始運作，而日本政府正安排提供5000億日圓。

根據日媒《朝日新聞》，台積電在台灣內外設有17間製造工廠，繼正在運作中的中國廠與正在增建中的美國廠，日本是台積電在海外建立大規模工廠的第3個國家，目前台積電計畫將在日本新廠投資1兆日圓，而目前正在協調由日本政府支援一半的5000億日圓。

儘管報導並未詳細說明消息的來源，但是該報導稱日本政府計畫將援助台積電在日本設廠的5000億日圓納入本會計年度的補充預算案。日本政府關係人士透露，台積電目前正討論選址在熊本縣菊陽町Sony半導體工廠的隔壁，之後台積電有可能與Sony、以及全球最大汽車零部件供應商電裝（Denso）展開合作。

日媒《共同社》曾分析，台積電之所以前往日本投資時考慮選址在九州熊本縣設廠，是因為熊本縣本身的水資源豐富，原本分析認為該地周邊有Sony的感光元件廠，在設廠條件談判上恐遭遇困難，不過如今若確認在該地設廠，未來Sony可能會向台積電新廠進行採購。

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