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日韓關係交惡！南韓青瓦台：文在寅最快明下午與岸田文雄熱線

▲▼日韓元首最快將於15日下午展開岸田文雄就任後的首通熱線。（圖／達志影像）

▲日韓元首最快將於15日下午展開岸田文雄就任後的首通熱線。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓與日本因二戰慰安婦、朝鮮籍非法強制徵用勞工等諸多歷史議題，至文在寅政府以後兩國關係降至冰點，直到現今外交關係仍持續緊繃，岸田文雄本月4日被日本國會正式指名為第100任首相後，日韓兩國元首何時熱線，成為待解的政治議題。南韓青瓦台今（14）日透露，最快將於明（15）日下午通話。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台某關係人士14日在通話中透露，目前南韓與日本的外交當局正在協商兩國元首的熱線時間，目前具體的時間點尚未出爐，無論今日、亦或明日，只要兩國達成協議就能馬上展開通話，不過考量到文在寅、岸田文雄各自的行程與日韓兩國的狀況，最有可能於明（15）日下午展開熱線。

外界相當關係，文在寅、岸田文雄是否會在通話中展現出改善兩國關係的意志。該名關係人士表示，「由於是（就任後）的首通熱線，雖然通話內容可能包含祝賀（岸田文雄）就任新首相，並在基本對話中談及如何改善韓日兩國關係與方向，不過現階段來說無法針對談話內容進行具體確認。」

報導指出，文在寅於岸田文雄成為日本首相的當天（10月4日）便發送書函恭賀，並囑託盼未來能在發展韓日關係上共同努力。據悉，菅義偉於去年9月就任首相後的第9天，與文在寅首度展開熱線。

另外，報導也指出岸田文雄就任後的第5天與美國總統拜登、澳洲總理莫里森展開熱線；就任後的第7天與俄羅斯總統普丁熱線；第8天與中國國家主席習近平、印度總理莫迪熱線；第13天與英國首相強森熱線。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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