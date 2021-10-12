台東豐田排水系統工程進度43％　預定12月中旬完成

▲台東縣長視察豐田排水系統。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

輕度颱風圓規外圍環流影響，台東地區持續的豪大雨，市區部份地區發生淹水情況，縣長饒慶鈴12日特別前往台東市、卑南鄉交界的豐田排水系統視察，目前工程進度約43％，預定12月中旬可完成。饒縣長在視察後表示，豐田排水斷面從6米提升為9到11米，幾乎加大了1倍的容量，在這次颱風豪雨即時發揮功能，確保市鄉交界的住戶們安全，未來縣府會持續辦理市區各縣管區排改善工程，期保障民眾生命財產安全。

饒慶鈴在建設處許瑞貴處長、水利科長吳哲元等陪同下，視察豐田排水系統，許處長及吳科長說明，台東市、卑南鄉交界的豐田排水系統既有2側為原襯排塊石護岸構造物老舊，既有版橋寬跨度不足，遭颱風洪水沖刷而毀損，危及2岸居民房舍、農地、道路安全，故需辦理災害復建工程修復，工程全長497公尺。

縣長表示，台東市因為受颱風外圍環流影響強降雨，造成部分路段淹水，雨勢稍歇水即慢慢退去，請鄉親務必注意自身安全，也請建設處及農業處持續監控河川水位狀況，所有機具、人員也全部待命中。此外，縱谷地區傳出部分水稻倒伏，南迴地區也有雜糧作物受損，農業處團隊會盡速彙整農損狀況，協助農民向中央申請救助。