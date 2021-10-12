屏東泰武鄉兩日下破800毫米！　氣象局解析東台灣大雨下到何時

▲東台灣大雨預計今天晚間起將稍微趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局今天上午8時30分解除圓規颱風海上颱風警報，但東半部受外圍雲系影響，氣象局隨即啟動「第18號颱風外圍環流豪雨事件」，氣象局持續針對全台12縣市發布豪雨特報，其中屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣為大豪雨警戒，宜蘭縣及臺中市已有局部超大豪雨發生，雙北、新竹縣、南投縣有局部豪雨發生，還請民眾持續留意。

根據中央氣象局資訊，從今日0時到下午15時許，累積雨量最多者位於屏東縣泰武鄉，累積雨量已來到689.5毫米；其次為花蓮縣秀林鄉累積雨量384毫米；以及台東縣金峰鄉343.5毫米。若從10月10日0時起計，至今天下午15時許，累積雨量最多者同樣位於屏東縣泰武鄉，累積雨量為861毫米；其次為宜蘭縣大同鄉830.5毫米，以及台中市和平區751毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲定量降水預報圖顯示，今天晚間起至明天上午東半部降雨將趨緩一些。（圖／中央氣象局提供）



中央氣象局下午舉行線上記者會，課長林秉煜表示，今天颱風外圍環流上半天持續影響，東半部、屏東地區雨勢明顯，但隨時間越來越晚，今天下半天開始東半部降雨會趨緩一些，但受到東南風影響，東部半時不時仍會出現強對流，對此氣象持續對「台東」發佈大雷雨訊息，今天入夜前台東山區、花蓮和宜蘭局部山區還是有短延時強降雨發生。

林秉煜分析，今天晚上入夜後到明天白天東半部雨勢趨緩，但天氣依舊不穩定，仍有局部大雨發生機會。另外，預計明天至後天，仍有部分雲系持續接近台灣東側海域，加上東南風影響，明、後兩天受水氣移入東半部、北部天氣仍不穩定，還是需要留意局部大雨。隨入夜後降雨趨緩，氣象局也預計於今天下午16時30分解除第18號颱風外圍環流豪雨加強作業。

▲屏東縣與宜花東仍要慎防大豪雨。（圖／中央氣象局提供）

林秉煜說，明後兩天風場均為東南風，東半部有局部大雨發生機率，中南部也有局部短暫雨發生。預計要到本週五水氣西移台灣天氣才會轉區穩定，屆時北部東半部仍有局部降雨，但相較近日好轉不少，中南部則將恢復成午後雷陣雨型態的天氣。

另外，氣象局也持續發布長浪警示，受到颱風影響今基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、馬祖沿海易有長浪發生，目前馬祖、宜蘭（龜山島、蘇澳）、花蓮、臺東（臺東、蘭嶼）、屏東（鵝鑾鼻）持續觀測到浪高3至6米的長浪，請民眾留意。

▲截至今日15時許雨量累積。（圖／中央氣象局提供）