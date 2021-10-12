堅信「颱風會轉彎」！大鬼湖山難2墜谷　踩峭壁驚險搜救畫面曝

▲搜救人員在濕滑泥濘的峭壁上摸著繩索小心前進。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

一支24人登山隊日前出發前往攀登大鬼湖，不料11日上午卻傳出2名隊友不慎墜谷，其中一人當場失去呼吸心跳、另一人則受傷。屏東縣消防局獲報後出動30名人員救援，但礙於山區天候不佳，且道路泥濘濕滑，預計今日才能夠與傷者接觸。此次不慎墜谷的陳姓山友出發前還在臉書PO文告知將攀登大鬼湖，友人急忙留言提醒「有颱風」，陳男當時還回「會轉彎的啦！」堅持要入山，沒想到竟發生憾事。

據悉，該支登山隊伍登記為24人，由18男6女組成，申請入山期間為10月8日至17日，一行人9日上午7時自屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，從佳暮林道上山，往大鬼湖，預計11日從台東知本下山，搭車回台北。

不料屏東縣消防局11日上午6時20分接獲通報，霧台鄉佳暮中興林道至2273公尺大鬼湖附近有登山客受傷，初步了解為2名山友墜谷，其中一人當場失去呼吸心跳。警消獲報後立即著裝入山救援，但受到輕颱圓規影響，南部山區風雨大作，氣候條件惡劣，且山區道路泥濘濕滑，搜救人員只能摸著繩索一點一點小心挺進，預計今才能與傷者接觸，倘若天候許可，將申請直升機吊掛救援。

▲山區搜救任務路途相當險惡。（圖／記者陳崑福翻攝）

而此次不慎墜谷的陳姓山友出發前曾於8日在臉書PO文，「管他天氣不好，悶太久了，全身快壞掉了，第三次大小鬼出發了！」當時友人還留言提醒「聽說有颱風」，但陳男則鐵齒回「會轉彎的啦！」堅持進山，並表示自己每次都從不同地方進入，這次是由中興林道進、知本出。

在得知陳男發生不幸意外後，好友也紛紛湧入臉書留言，「陳兄......」、「哥~最終你還是選擇留在你一輩子最熱衷最愛的山裡~真的不捨、你的開朗笑容我們會一直懷念的~一路好走」、「再不捨，我們要放下悲痛給你祝福，再不捨，你也要放下執念，好好跟佛菩薩去修行！」

▼陳男在臉書PO文預告攀登大鬼湖，還稱「颱風會轉彎的啦！」（圖／翻攝當事人臉書）