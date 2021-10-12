台東產業創新研發計畫推動9年　補助120業者創造逾2億元產值

▲白玉蝸牛進行商業化養殖，開發抗曬修護保濕產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵縣內中小企業成長，台東縣政府持續推動產業創新研發計畫(地方型SBIR)，109年共有17家業者獲得補助，12日舉行成果發表會。縣府秘書長盧協昌表示，產業創新研發計畫(地方型SBIR)推動9年來，補助120家業者、創造逾2億元產值，109年計畫中有多達一半以上申請者為返鄉青年，顯見縣府推動在地中小企業創新已逐漸開花結果，另首次有離島業者入選，縣府將持續爭取經費輔導產業創新，發展更多特色產品及服務，提升台東的產業競爭力。



今日活動邀請109年度17家業者展示計畫成果，也展出歷屆業者成品，呈現台東縣中小企業的創新和創意，現場吸引許多對計畫有興趣的業者前來。盧秘書長代表饒縣長恭賀獲補助的業者，也感謝在經營生意之下，還要思考著研發創新，今年受到疫情影響，各行業都相當辛苦，尤其伴手禮產業，因此，縣府特別推出伴手禮振興計畫活動，大家一起協助度難關。

盧協昌也提到，台東SBIR自101年開辦至今補助120家業者，補助累計超過7,200萬元，創造逾2億元產值，縣長饒慶鈴自上任以來即重視縣內產業發展，積極爭取經費支持中小企業的創業、創新，去年有38家業者申請、17家通過審查獲補助；今年更創歷年新高達46家業者申請，補助經費達1,270萬元也是歷年最高，尤其能可貴的是有越來越多返鄉青年投入，希望透過資金挹注，鼓勵業者勇於創新、吸引更多青年返鄉及增加留鄉意願，為台東產業加值。

過去台東SBIR計畫申請類型多以食品加工及生物科技為大宗，近年在縣府團隊持續輔導下愈趨多元，此次計畫類型包括文創、養殖、園藝、能源等，成果包括鰻魚養殖水質監控技術，或是返鄉創業者成功將白玉蝸牛進行商業化養殖，投入研發新式的蝸牛腺萃提煉方法，開發抗曬修護保濕的產品；更首次有離島業者參與，在綠島投入水域活動研發，將傳統定點式浮潛，創新為放流與溯海的新玩法，提升觀光活動產業價值。

財經處表示，為感謝及表彰業者對於地方產業創新研發的用心，今年度縣府的成果發表將結合實體及線上共同規劃。其中，台東108年起前進到中台灣，與南投縣、台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市等7縣市政府合辦聯合成果展，行銷台東縣SBIR計畫成果，為縣內產品創造更多商機及曝光露出，今年度聯合成果展將改以線上的方式舉辦，預計於10/18至10/20舉行，屆時會在網路平台展開一系列的活動，歡迎大家共襄盛舉。