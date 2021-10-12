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今郵局五倍券開領！「最快20秒」即可拿到　領取方式看這裡

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日。（圖／記者林敬旻攝）

記者許若茵／綜合報導

今郵局首日開放民眾領取五倍券，民眾可持「健保卡」依所選時段到預約郵局領取，大約20~30秒就能完成領券手續。

今天是郵局開放五倍券領取首日，到明年4月30日止均開放預約民眾領取紙本五倍券。不少民眾都選擇在今天搶頭香，已預約相關時段的民眾需攜帶健保卡，若未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證到預約郵局領取，若無上述兩項證件，也可攜帶經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，經資格確認後即可領取簽收。

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中華郵政表示，委託他人到郵局領取振興五倍券時，除領取人須持健保卡外，也須同時出示受託人的身分證明文件。若健保卡遺失或毀損無法讀取，民眾需先到健保署換卡，再憑新健保卡至郵局領取振興五倍券。

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日，民眾拆封清點。（圖／記者林敬旻攝）

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日，民眾拆封清點。（圖／記者林敬旻攝）

台北郵局副局長江慶星今受訪表示，原定上午8:30開放領取五倍券，但為了體恤民眾，提前至8:15開門讓民眾入內等候。根據統計，台北有168個局所均開放民眾預約，今天預約領券人數約有5萬3000多人，每個郵局都有志工和行政人員支援民眾領券服務，目前秩序維持很好，民眾只要20~30秒就能完成領券手續，拿到五倍券。

目前領券採取預約制，今天是首日開放郵局領取五倍券，人數較多，江慶星指出，郵局每天配額約5萬6000份，但截自今早7時，預約到台北郵局領券人數約為5萬3000多人，供應很充裕，民眾有預約就能領取，如果是行動不便的長者忘記預約就前來領取，或是民眾預約但是遲到，都會權宜處理，盡量不讓顧客白跑一趟。

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日，副局長江慶星受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲副局長江慶星提醒，領券採取預約制。（圖／記者林敬旻攝）

有民眾表示，當時10/4上網預約時碰到當機，等到中午之後才順利預約到今早8:30的時段，他也秀出過去發放的消費券與三倍券，表示都會留存一張票券作為紀念，並透露因為五倍券面額較大，之後預計用來消費3C商品。

受輕颱圓規影響，今天花蓮縣、金門縣、連江縣、桃園市復興區等4地區停班停課，原本中華郵政預計啟動發放的紙本五倍券作業，因這些縣市郵局停班未營業，民眾無法領券。對此中華郵政表示，按照規定，最快可以預約三天後日期，意即今天無法領券民眾，可改預約最快10月15日領券。

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