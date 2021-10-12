　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國旅券、i原券今天開抽！　一圖看懂「7大加碼券」抽籤時間

▲▼各部會加碼券抽籤時間、用途一次看。（圖／記者林育綾製表）

▲各部會加碼券抽籤時間、用途一次看。（圖／記者林育綾製表）

記者許展溢／綜合報導

行政院推出五倍券振興經濟，8個部會各自推出加碼券，除經濟部好食券要「綁定數位」才有外，7部會從今天（12日）起，連續4週進行抽籤，「國旅券」今上午10點30分先登場，接著「i原券」下午3點30分，《東森新媒體ETtoday》整理出各部會加碼抽籤、收到中籤簡訊時間，請好好留意自己手機訊息。

各部會加碼券從10月12日至11月5日，共四週進行抽籤，每人、每週最多中籤1次，一共抽4週，因此每人最多可以抽到4種券，以下為各部會登記人次，和將抽出的份數：

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼加碼券。（圖／記者曾筠淇製）

▲加碼券登記人次。（圖／記者曾筠淇製）

經濟部好食券：402萬2273次｜無須抽獎

交通部國旅券：1148萬683次｜每週抽60萬份

原民會i原券：132萬714次｜每週抽2.5萬份

農委會農遊券：1131萬7265次｜每週抽22萬份

文化部藝Fun券：1109萬7874次｜每週抽75萬份

教育部動滋券：1049萬8820次｜每週抽50萬份

客委會客庄券：973萬5357次｜每週抽10萬份

國發會地方創生券：638萬4055次｜每週抽5萬份

▲▼加碼券。（圖／記者曾筠淇製）

▲加碼券總份數。（圖／記者曾筠淇製）

►各加碼券於10月11日至11月5日，共四週進行抽籤。
►活動期間每週五（10月8日、10月15日、10月22日、10月29日）23點59分登記、修改截止，週六00點00分以後登記者，則參加次週抽籤活動。
►每週抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤。
►每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

加碼券中籤時程：
►早上10點半中籤者，會於當天下午5點公告並發送簡訊
►下午3點半中籤者，會於隔天早上8點半公告並發送簡訊

▲▼加碼券。（圖／記者曾筠淇製）

▲各部會加碼券抽籤時間。（圖／記者曾筠淇製）※點圖放大

好食券
►面額：500元
►發放數量：10/29前數位綁定者均可領取
►發放部會：經濟部
►抽籤時間：免抽籤，綁定數位五倍券前400萬名民眾均可得
►使用期間：110年10月8日至111年4月30日
►適用範圍：餐飲、糕餅、夜市、市場之攤商以及小微店家

國旅券
►面額：1000元
►發放數量：240萬份（10月7日加碼120萬份）
►每週抽籤數量：60萬份
►發放部會：交通部
►抽籤時間：每週二上午（10月12日、10月19日、10月26日、11月2日）
►使用期間：110年11月1日至111年4月30日
►適用範圍：合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業以及領有溫泉標章之業者消費折抵

i原券
►面額：1000元
►發放數量：10萬份
►每週抽籤數量：2.5萬份
►發放部會：原民會
►抽籤時間：每週二下午（10月12日、10月19日、10月26日、11月2日）
►使用期間：110年11月5日至111年4月30日（數位綁定為台灣Pay合作之金融卡者，於11月5日搶先使用）
►適用範圍：原住民族委員會認證店家

農遊券
►面額：888元
►發放數量：146萬份
►每週抽籤數量：22萬份
►發放部會：農委會
►抽籤時間：每週三上午（10月13日、10月20日、10月27日、11月3日）
►使用期間：110年10月25日至111年4月30日
►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

值得注意的是，農遊券分為2梯次抽籤：
第1梯次配合共通平台抽籤，計4次
第2次抽籤（不含使用農遊券消費滿千元者），於農遊券APP隨機抽出
符合五倍券資格者均可參加抽籤，第1梯次抽籤88萬份，第2梯次抽籤58萬份

藝Fun券
►面額：600元
►發放數量：300萬份
►每週抽籤數量：75萬份
►發放部會：文化部
►抽籤時間：每週三下午（10月13日、10月20日、10月27日、11月3日）
►使用期間：110年11月10日至111年4月30日
►適用範圍：全國藝文場域及藝文店家，含藝文展演預購票券

藝Fun券分為數位加碼券、紙本加碼券2種：
數位加碼券：240萬份，符合五倍券資格者均可參加抽籤
紙本加碼券：60萬份，符合五倍券資格，且須為18歲以下、65歲以上或身心障礙者可參加抽籤
>數位券、紙本券僅能擇一登記。
>數位券僅限以一組手機門號綁定一組身分證字號登入APP領取。
>紙本券自110年10月1日起另提供四大超商事務機登記管道。

動滋券
►面額：500元
►發放數量：200萬份
►每週抽籤數量：50萬份
►發放部會：教育部
►抽籤時間：每週四上午（10月14日、10月21日、10月28日、11月4日）
►使用期間：
．一、二週中籤者：110年11月1日至110年6月30日
．三、四週中籤者：110年11月11日至110年6月30日
►適用範圍：做運動、看比賽相關服務之店家

客庄券
►面額：500元
►發放數量：40萬份
►每週抽籤數量：10萬份
►發放部會：客委會
►抽籤時間：每週四下午（10月14日、10月21日、10月28日、11月4日）
►使用期間：110年11月中旬至111年4月30日
►適用範圍：全國11縣市70個客家文化重點發展區指定店家

地方創生券
►面額：500元
►發放數量：20萬份
►每週抽籤數量：5萬份
►發放部會：國發會
►抽籤時間：每週五上午（10月15日、10月22日、10月29日、11月5日）
►使用期間：110年12月1日至111年4月30日
►適用範圍：地方創生事業相關業者

符合五倍券資格者均可參加抽地方創生券，抽中者須以台灣Pay金融卡消費

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
微風國賓「最後上映日」公布　台中國賓也停業
快訊／綠島12：00起停止上班上課
脫線突高燒「肺積水」緊急住院！　插管畫面曝光
辣妹主播認了當小三！　正宮「逼退1句話」崩潰留陰影
國旅券中籤號碼一對「當簽樂透？」　網白眼：比去年還難中
賣淫妹遭警「抓髮摔地」！　監視器畫面曝光
國旅券「中奬末碼有6組」！號碼不回流　沒中還有三次機會
快訊／台東增6地方　中午12點起停班停課
快訊／何時降為一級警戒？　陳時中：相關指標討論中
北市路樹倒塌瞬間曝！　轎車經過當場被壓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

知名韓式炸雞店進口起司粉檢出甜味劑違規！200公斤邊境攔截

不斷更新／圓規強襲雨彈狂炸！綠島12：00起停止上班上課

國旅券、i原券今天開抽！　一圖看懂「7大加碼券」抽籤時間

圓規颱風沒來「北部東部卻狂風暴雨」　氣象局曝2大原因

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」　8個連假猛休58天爽翻

「圓規」風強雨驟！花64線奇美橋道路坍方封路　預計午時通車

「圓規」害福壽山波斯花海全落！農場無奈宣布賞花期提早結束

屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜　PTT笑：變5.5倍賺爛了

南部人大秀「東港飯湯」被問：不就是鹹粥？　內行看不下去解釋了

國旅券首批幸運兒今出爐！中獎號碼不回流　今未抽中還有三次機會

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

知名韓式炸雞店進口起司粉檢出甜味劑違規！200公斤邊境攔截

不斷更新／圓規強襲雨彈狂炸！綠島12：00起停止上班上課

國旅券、i原券今天開抽！　一圖看懂「7大加碼券」抽籤時間

圓規颱風沒來「北部東部卻狂風暴雨」　氣象局曝2大原因

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」　8個連假猛休58天爽翻

「圓規」風強雨驟！花64線奇美橋道路坍方封路　預計午時通車

「圓規」害福壽山波斯花海全落！農場無奈宣布賞花期提早結束

屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜　PTT笑：變5.5倍賺爛了

南部人大秀「東港飯湯」被問：不就是鹹粥？　內行看不下去解釋了

國旅券首批幸運兒今出爐！中獎號碼不回流　今未抽中還有三次機會

顆顆新鮮飽滿！衝花蓮漁場爽嗑整盤黃金蜆　必玩摸蜆仔體驗

【廣編】「大華建設」跨步桃園　青埔A18正核心二期開工創新局

闖進幼稚園廚房　3歲男童跌入「滾燙湯麵鍋」22%嚴重傷燙傷休克

媒體議價立法》賴祥蔚／向世界網路巨擘爭利　「聯盟」是成功關鍵

第1支晉級卡達世足賽的球隊誕生！　德國提前出線連續17屆參賽

知名韓式炸雞店進口起司粉檢出甜味劑違規！200公斤邊境攔截

男星台上突往後摔！　劉亞仁、朴正民敏捷救人⋯驚險畫面全曝

女星動念做「平胸手術」重建乳房　上空演出羞曝：一試成主顧

看國片「省百元」10／15開跑！16家戲院片單在這　限額2.8萬名

瘋狂打工仔轉念找到理想工作　疫情爆發期賣5間房有訣竅

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

外送員詢問出餐順序　竟遭餐館威脅逼轉單

他領五倍券變七倍券！離奇多2千網羨慕

更多熱門

相關新聞

TOYOTA Corolla Cross狂賣4.2萬台

TOYOTA Corolla Cross狂賣4.2萬台

TOYOTA總代理和泰自從2020年10月推出Corolla Cross以來，迄今累積銷售超過4.2萬台，可以說已提前拿下「2021年新神車」頭銜，不過和泰仍是持續為Corolla Cross推出優惠活動，除了使用紙本五倍券購車可以現抵1萬元外，更加碼60萬30期零利率，讓準車主能輕鬆入主

屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜！

屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜！

國旅券中獎號碼不回流　今未抽中還有三次機會

國旅券中獎號碼不回流　今未抽中還有三次機會

郵局五倍券開領警安全維護

郵局五倍券開領警安全維護

國旅券中籤號碼一對　網友全炸鍋：超難中

國旅券中籤號碼一對　網友全炸鍋：超難中

關鍵字：

五倍券振興加碼券國旅券i原券藝Fun券動滋券客庄券地方創生券抽籤

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

野生李千那現好市多！扛整箱飲料

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面