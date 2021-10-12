國旅券、i原券今天開抽！　一圖看懂「7大加碼券」抽籤時間

▲各部會加碼券抽籤時間、用途一次看。（圖／記者林育綾製表）

記者許展溢／綜合報導

行政院推出五倍券振興經濟，8個部會各自推出加碼券，除經濟部好食券要「綁定數位」才有外，7部會從今天（12日）起，連續4週進行抽籤，「國旅券」今上午10點30分先登場，接著「i原券」下午3點30分，《東森新媒體ETtoday》整理出各部會加碼抽籤、收到中籤簡訊時間，請好好留意自己手機訊息。

各部會加碼券從10月12日至11月5日，共四週進行抽籤，每人、每週最多中籤1次，一共抽4週，因此每人最多可以抽到4種券，以下為各部會登記人次，和將抽出的份數：

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▲加碼券登記人次。（圖／記者曾筠淇製）

經濟部好食券：402萬2273次｜無須抽獎

交通部國旅券：1148萬683次｜每週抽60萬份

原民會i原券：132萬714次｜每週抽2.5萬份

農委會農遊券：1131萬7265次｜每週抽22萬份

文化部藝Fun券：1109萬7874次｜每週抽75萬份

教育部動滋券：1049萬8820次｜每週抽50萬份

客委會客庄券：973萬5357次｜每週抽10萬份

國發會地方創生券：638萬4055次｜每週抽5萬份

▲加碼券總份數。（圖／記者曾筠淇製）

►各加碼券於10月11日至11月5日，共四週進行抽籤。

►活動期間每週五（10月8日、10月15日、10月22日、10月29日）23點59分登記、修改截止，週六00點00分以後登記者，則參加次週抽籤活動。

►每週抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤。

►每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

加碼券中籤時程：

►早上10點半中籤者，會於當天下午5點公告並發送簡訊

►下午3點半中籤者，會於隔天早上8點半公告並發送簡訊

▲各部會加碼券抽籤時間。（圖／記者曾筠淇製）※點圖放大

好食券

►面額：500元

►發放數量：10/29前數位綁定者均可領取

►發放部會：經濟部

►抽籤時間：免抽籤，綁定數位五倍券前400萬名民眾均可得

►使用期間：110年10月8日至111年4月30日

►適用範圍：餐飲、糕餅、夜市、市場之攤商以及小微店家

國旅券

►面額：1000元

►發放數量：240萬份（10月7日加碼120萬份）

►每週抽籤數量：60萬份

►發放部會：交通部

►抽籤時間：每週二上午（10月12日、10月19日、10月26日、11月2日）

►使用期間：110年11月1日至111年4月30日

►適用範圍：合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業以及領有溫泉標章之業者消費折抵

i原券

►面額：1000元

►發放數量：10萬份

►每週抽籤數量：2.5萬份

►發放部會：原民會

►抽籤時間：每週二下午（10月12日、10月19日、10月26日、11月2日）

►使用期間：110年11月5日至111年4月30日（數位綁定為台灣Pay合作之金融卡者，於11月5日搶先使用）

►適用範圍：原住民族委員會認證店家

農遊券

►面額：888元

►發放數量：146萬份

►每週抽籤數量：22萬份

►發放部會：農委會

►抽籤時間：每週三上午（10月13日、10月20日、10月27日、11月3日）

►使用期間：110年10月25日至111年4月30日

►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

值得注意的是，農遊券分為2梯次抽籤：

第1梯次配合共通平台抽籤，計4次

第2次抽籤（不含使用農遊券消費滿千元者），於農遊券APP隨機抽出

符合五倍券資格者均可參加抽籤，第1梯次抽籤88萬份，第2梯次抽籤58萬份

藝Fun券

►面額：600元

►發放數量：300萬份

►每週抽籤數量：75萬份

►發放部會：文化部

►抽籤時間：每週三下午（10月13日、10月20日、10月27日、11月3日）

►使用期間：110年11月10日至111年4月30日

►適用範圍：全國藝文場域及藝文店家，含藝文展演預購票券

藝Fun券分為數位加碼券、紙本加碼券2種：

數位加碼券：240萬份，符合五倍券資格者均可參加抽籤

紙本加碼券：60萬份，符合五倍券資格，且須為18歲以下、65歲以上或身心障礙者可參加抽籤

>數位券、紙本券僅能擇一登記。

>數位券僅限以一組手機門號綁定一組身分證字號登入APP領取。

>紙本券自110年10月1日起另提供四大超商事務機登記管道。

動滋券

►面額：500元

►發放數量：200萬份

►每週抽籤數量：50萬份

►發放部會：教育部

►抽籤時間：每週四上午（10月14日、10月21日、10月28日、11月4日）

►使用期間：

．一、二週中籤者：110年11月1日至110年6月30日

．三、四週中籤者：110年11月11日至110年6月30日

►適用範圍：做運動、看比賽相關服務之店家

客庄券

►面額：500元

►發放數量：40萬份

►每週抽籤數量：10萬份

►發放部會：客委會

►抽籤時間：每週四下午（10月14日、10月21日、10月28日、11月4日）

►使用期間：110年11月中旬至111年4月30日

►適用範圍：全國11縣市70個客家文化重點發展區指定店家

地方創生券

►面額：500元

►發放數量：20萬份

►每週抽籤數量：5萬份

►發放部會：國發會

►抽籤時間：每週五上午（10月15日、10月22日、10月29日、11月5日）

►使用期間：110年12月1日至111年4月30日

►適用範圍：地方創生事業相關業者

符合五倍券資格者均可參加抽地方創生券，抽中者須以台灣Pay金融卡消費