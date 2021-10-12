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屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜　PTT笑：變5.5倍賺爛了

▲▼女子因雨天進入屈臣氏購物，卻採地墊滑倒，憤而向屈臣氏提出過失傷害告訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

經濟部加碼的「500元好食券」近來爭議不斷，許多民眾接連抱怨，使用上的地雷或不便；然而，一名網友日前到藥妝店購物，無意間用掉好食券的部分額度，莫名感到驚喜，而分享文也掀起熱議。

網友10日在PTT省錢板提到，「昨天想說去買杯飲料應該只會扣好食券，咦？去屈臣氏買個東西，也用掉好食券的額度了。」

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原po表示，這兩天只有消費幾個地方，而且都用雲端發票還有LPM（LINE Pay Money）支付，所以記得很清楚，目前他的5千元數位券，只用掉幾10元，至於好食券則用了492元。

▲屈臣氏購物「用到好食券額度」爆驚喜！　PTT笑：變5.5倍賺爛了。（圖／翻攝自PTT）

▲原po看到後很驚喜。（圖／翻攝自PTT）

他也PO出在屈臣氏的購物清單，包括男用妙鼻貼、淨亮保濕型沐浴乳及控油抗屑洗髮精，忍不住笑問「我買的這些東西能吃嗎？」

對此，鄉民紛紛回應，「看來有稅籍登記行業代號，只要有符合公告就從寬認定全算了」、「賺了賺了」、「這樣不是很好嗎」、「5.5倍券，賺爛了賺爛了」、「昨天新聞有類似的，有些百貨公司也算，之後店家報稅有包餐飲業就算」、「剛好要去屈臣式買衛生紙」、「數位變5500的意思，不錯」、「你就當五倍券變5500元花就好」。

不過也有人直言，「感覺是LPM出包機會比較大，嘻嘻」、「建議還是以五倍券官網為準」、「看說明好像要7天後才查得到」、「LPM好像有即時顯示的功能，不過似乎是LPM自己算的」。

▼原po在屈臣氏的消費明細。（圖／翻攝自PTT）

▲屈臣氏購物「用到好食券額度」爆驚喜！　PTT笑：變5.5倍賺爛了。（圖／翻攝自PTT）

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