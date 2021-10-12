郵局五倍券開領　南警加強防詐宣導與安全維護

▲郵局各支局10月12日起可臨櫃領五倍券，台南市南區6個郵政支局，一早雖湧現領券人潮，警方在場戒護，秩序大致良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

郵局各支局於10月4日起開放民眾預約紙本振興五倍券，並自12日起可臨櫃領券，12日是領券首日，台南市南區6個郵政支局，一早雖湧現領券人潮，然在警方戒護下秩序大致良好。

台南市警六分局根據去年發放紙本三倍券的經驗，研判前2週為領券高峰，絲毫不敢大意，派員在各郵局維護領券秩序，確保券證配送、存放及民眾領取流程之安全維護，防止突發狀況發生。

為確保相關作業順利進行並預防民眾遭遇詐騙，市警六分局期前即由各所長親自拜會轄內郵局，透過溝通協調配合事項，並提供防詐騙宣導摺頁，提醒詐騙伎倆，避免民眾遭受詐騙致財物損失。



市警六分局提醒民眾，五倍券詐騙常見手法及預防要領，諸如：利用「假網路拍賣」於社群平台貼文表示，可協助代辦五倍券，要求先付款，支付少量金額即可賺取更高費用；「假釣魚簡訊」向民眾發送手機簡訊，謊稱申請或預購身分不符，附上網址身分驗證，民眾誤信以為真，上網輸入個資受騙；「假解除分期付款」，來電謊稱五倍券申請流程出現錯誤，要求至自動櫃員機或網路銀行操作解除分期付款，民眾誤信並依指示操作而上當；「假公務機關」人員，謊稱遭人冒用身分要求監管帳戶等等。

六分局長陳錦文要求所屬加強五倍券配送、存放及領取之安全維護，規劃巡邏、守望勤務，兼顧領券處所內、外安全維護，全力防範不法案件發生，並呼籲民眾避免遭受詐騙，有疑慮可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。