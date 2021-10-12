國旅券中籤號碼一對「當簽樂透？」　網友白眼：比去年還難中

▲號碼一出，不少人直呼超難中。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

除了振興五倍券，不少民眾也很期待加碼的部分，其中，交通部推出240萬份的千元國旅券於今（12）日上午首抽出60萬份。抽出的結果，身分證尾數為21、32、98、67、97者，或身分證末三碼為410的登記者即中籤。消息一出，就有人在PTT的Gossiping板上問卦「有人抽到加碼券了嗎？」意外爆出網友大抱怨。

發文網友文中表示，「記得加碼券今天早上開始抽，那有人收到中籤的簡訊了嗎？」直嘆「那麼多人登記感覺我就抽不到，畢竟機會都是屬於別人的，555！」結果看到中獎號碼要身分證尾數為「21、32、98、67、97」者、或身分證末三碼為「410」，鄉民秒傻眼，「這太難中了吧= =」、「靠北，那是什麼奇怪數字」、「根本超難中」、「還有兩碼的喔？這三小？簽樂透逆」、「比去年還難中耶！」

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也有不少網友湧入《ETtoday新聞雲》粉絲專頁，「我全家人沒中啦」、「睏候霸卡實在啦」、「突然覺得，尾數疊字的沒救了」、「我家尾數倒數都有0啦！這樣一看根本沒希望」、「哈哈！一個數字都沒中」、「一家七口沒一個中」、「我要中一碼都已經很難了，還要2碼都中。」

但也有中獎的「幸運兒」現身，卻分享最悲劇的事情，「我中了，但我沒登記，有點慘啊」、「我有中耶！但我沒登記」、「中了但沒登記到」、「有中號碼，但我沒參加。」不過，實際算算看，中獎的人其實也不少，「中了～67」、「我也中了！ 97」、「我小女兒中啦」、「我末碼97欸！中了中了。」