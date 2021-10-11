圓規暴雨狂炸整晚！「這兩區」防超大豪雨　屏東滿州現11級強陣風　

▲氣象局11日晚間8時30分持續發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局今晚8點40分在直播記者會表示，輕颱圓規目前位在鵝鑾鼻南南東方約340公里海面，以每小時26公里速度向西進行，預計今晚至明天（12日）清晨最接近台灣，尤其東半部地區以及北部山區，要留意大豪雨以上等級的降雨，目前已經針對12縣市發布大雨至超大豪雨特報。

根據12日20時最新資料顯示，圓規颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前鵝鑾鼻、宜蘭蘇澳等地已觀察到6米巨浪，西半部台灣海峽一帶也有3至5米浪高。雲林以北沿海至東半部恆春半島等都有較強陣風，今天下午已於蘭嶼測得16級強陣風，南投合歡山也已測得15級強風，屏東滿州則測得11級強陣風。

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▲圓規颱風在東部地區帶來強勁的風雨。（圖／記者王兆麟翻攝）

氣象局今天晚間9點30分發布豪雨特報，宜蘭縣山區及台中市山區有局部大豪雨或「超大豪雨」，宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及台北市、新北市、台東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、桃園、新竹地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象局預報員謝佩芸指出，今天晚上主要的降雨區域，主要以整個東半部地區為主，包含北中南鄰近東半部的山區，宜蘭縣大同鄉今天下午測得366.5毫米累積雨量，已達大豪雨標準。另外，在晚間到明天清晨這段時間，東半部地區及桃園以北、屏東地區都將有明顯雨勢出現。

▲氣象局表示，圓規明天（12日）清晨到上午會逐漸遠離台灣。（圖／翻攝自中央氣象局）

謝佩芸分析，今天晚上到明天清晨圓規外圍雲系影響台灣甚巨，不亞於發布陸上警報的颱風，若路徑和暴風圈無太大變化，預計明天清晨到上午將逐漸遠離台灣，預計明天清晨前後或上午，就可望解除海上颱風警報，不過東半部仍有明顯的雨勢，提醒民眾仍需多加留意。

謝佩芸提醒，圓規颱風13至14日逐漸遠離台灣，但在附近風場仍是偏東風或東南風，將持續為東半部帶來降雨。至於第19號颱風「南修」，今天下午2時位於鵝鑾鼻距離台灣東方約3720公里的海面上，預計朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。