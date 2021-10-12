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桃園復興區也放假！　全台停班停課一覽3縣市1區今放颱風假

記者董美琪／綜合報導

颱風圓規逼近台灣，今日（12日）早上離台灣最近，氣象局預估上午8時半可望解除海警。氣象局持續發布豪雨特報，台中市、宜蘭縣要留意超大豪雨，新北市、花蓮縣留意大豪雨。除了花蓮縣、連江縣、金門縣宣布停班停課外，桃園市復興區公所12日一早也宣布，受圓規颱風外圍環流影響，復興區風雨交加，為顧及人員安全，今日停止上班上課一天。

▼圓規海警持續。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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氣象局說，今天颱風暴風圈預計上午通過巴士海峽海域，持續往西朝南海移動；今天白天之後，雖然颱風持續向西離開巴士海峽海域，但颱風的外圍環流仍持續帶來強陣風及強降雨，中部以北、宜蘭、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風。

氣象局表示，今天持續受圓規颱風外圍環流影響，北部及東半部地區持續有陣雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也偶有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度。

▼圓規颱風外圍環流影響，花蓮一整天下豪大雨。（圖／花蓮縣警察局花蓮分局FB）

▲▼圓規颱風外圍環流影響，花蓮一整天都豪大雨。（圖／花蓮縣警察局花蓮分局）

12日全台停班停課資訊整理如下：
基隆市｜12日照常上班、照常上課
台北市｜12日照常上班、照常上課
新北市｜12日照常上班、照常上課
桃園市｜12日照常上班、照常上課，桃園市復興區12日停止上班上課
新竹市｜12日照常上班、照常上課
新竹縣｜12日照常上班、照常上課

苗栗縣｜12日照常上班、照常上課
台中市｜12日照常上班、照常上課
彰化縣｜12日照常上班、照常上課
雲林縣｜12日照常上班、照常上課
南投縣｜12日照常上班、照常上課

嘉義市｜12日照常上班、照常上課
嘉義縣｜12日照常上班、照常上課
台南市｜12日照常上班、照常上課
高雄市｜12日照常上班、照常上課
屏東縣｜12日照常上班、照常上課

宜蘭縣｜12日照常上班、照常上課。
花蓮縣｜12日停止上班上課
台東縣｜12日照常上班、照常上課。

澎湖縣｜12日照常上班、照常上課
連江縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。
金門縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。

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